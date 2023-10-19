Як зміниться мінімальна пенсія у 2024 році
Прожитковий мінімум наступного року становитиме 2 920 гривень. Тож мінімальна пенсія, яка зараз становить 2 093 гривень, теж зросте – до 2 361 гривні.
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Наступна індексація пенсій відбудеться у березні 2024 року, проте на скільки зростуть виплати українців – поки що не відомо.
Нині громадяни отримують такі суми:
- до 3 тисяч гривень – 29,8%;
- 3 – 4 тисячі гривень – 21,25%;
- 4 – 5 тисяч гривень – 14,9%;
- 5 – 10 тисяч гривень – 23,21%;
- понад 10 тисяч гривень – 10,70%.
Які ще соціальні виплати зміняться
Наступного року змінять ще деякі соціальні виплати. Вони виглядатимуть так:
- дітям віком до 6 років – 2 563 гривні;
- дітям віком від 6 до 18 років – 3 196 гривень;
- працездатним особам – 3 028 гривень;
- працездатним особам, які застосовуються для визначення базового розміру посадового окладу судді – 2 102 гривні;
- працездатним особам, які застосовуються для визначення посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів – 2 102 гривні;
- працездатним особам, які застосовуються для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури – 1 600 гривень;
- особам, які втратили працездатність (мінімальна пенсія) – 2 361 гривня.