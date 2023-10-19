Как изменится минимальная пенсия в 2024 году
Прожиточный минимум в следующем году составит 2 920 гривен. Поэтому минимальная пенсия, которая сейчас составляет 2 093 гривен, тоже вырастет до уровня – 2 361 гривны.
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Следующая индексация пенсий состоится в марте 2024 года, однако, на сколько вырастут выплаты украинцев пока не известно.
Сейчас граждане получают следующие суммы:
- до 3 тысяч гривен – 29,8%;
- 3 – 4 тысячи гривен – 21,25%;
- 4 – 5 тысяч гривен – 14,9%;
- 5 – 10 тысяч гривен – 23,21%;
- свыше 10 тысяч гривен – 10,70%.
Какие еще социальные выплаты изменятся
В следующем году изменят еще некоторые социальные выплаты. Они будут выглядеть так:
- детям до 6 лет – 2 563 гривны;
- детям от 6 до 18 лет – 3 196 гривен;
- трудоспособным лицам – 3028 гривен;
- трудоспособным лицам, применяемым для определения базового размера должностного оклада судьи, – 2 102 гривны;
- трудоспособным лицам, применяемым для определения должностных окладов работников других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, а также работников налоговых и таможенных органов – 2 102 гривны;
- трудоспособным лицам, применяемым для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры, – 1 600 гривен;
- лицам, потерявшим трудоспособность (минимальная пенсия) – 2 361 гривна.