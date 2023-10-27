До сих пор учетная ставка составляла 20%, 26 октября ее снизили до 16%, а до конца года планируют уменьшение еще на 1%. К чему приведет этот шаг 24 Каналу объяснил экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

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Прежде всего снижение учетной ставки стало следствием тех процессов, которые сейчас происходят в украинской экономике. Ведь с 2022 года ставка финансирования составляла более 20%.

Хороший урожай, восстановление украинской экономики уже дважды давали возможность Национальному банку улучшать прогноз. И как следствие менять ставку рефинансирования,

– заметил экономист.

На сегодняшний день ставка рефинансирования – это один из инструментов, которым обеспечивается борьба с инфляцией в Украине. То есть, чем выше ставка рефинансирования, тем дороже деньги, тем меньше денег в последствии есть в обороте и тем больше давление на снижение цен.

Пендзин объяснил, как изменения от НБУ повлияют на цены: смотреть видео

Воздействие на цены

К концу сентября 2023 года Украина имела 7,1% годовых. Инфляция находилась в пределах 7%, соответственно, на столько же и поднимаются цены. К августу этот показатель составил 8,2%, но в прогнозе к декабрю стояло 10%. Ожидается, что к концу года инфляция будет ближе к 5%.

Инфляция – это индекс роста потребительских цен. Только за 2022 год в Украине инфляция составила 26%. То есть, фактически за прошлый год в Украине цены выросли на 26%.

Сейчас инфляция почти переведена в состояние вплоть до начала активных боевых действий. С этой точки зрения инструмент высокой ставки рефинансирования отыграл свою функцию. К этому добавился чрезвычайно мощный урожай, пояснил Пендзин.

А как следствие, пришедший на рынок большой объем продукции спровоцировал реальное снижение цен на овощи, борщевой набор, потребительскую корзину в целом. Это позволило Национальному банку, улучшив прогноз, снизить ставку рефинансирования.

Однако изменение ставки рефинансирования не означает, что украинцы будут получать более дешевые кредиты. По крайней мере, в этом году.

Мы ждем изменений до конца этого года в ставке рефинансирования и приведения в соответствие стоимости денег той стоимости, через которую банки смогут привлекать в межбанковское кредитование и рефинансирование от Национального банка Украины,

– добавил Пендзин.

Он убежден, если тенденция продолжится, то НБУ соответственно снизит и стоимость депозитных сертификатов, которые он продает коммерческим банкам и стоимость возможного заимствования. Так украинцы смогут увидеть уменьшение процентных ставок для бизнеса.

Как снижение учетной ставки повлияет на экономику