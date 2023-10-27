Досі облікова ставка становила 20%, 26 жовтня її зменшили до 16%, а до кінця року планують зменшення ще на 1%. До чого призведе цей крок 24 Каналу пояснив економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Детальніше НБУ різко знизив облікову ставку на 4%: що буде з депозитними сертифікатами овернайт

Перш за все, зниження облікової ставки стало наслідком тих процесів, що зараз відбуваються в українській економіці. Адже з 2022 року ставка фінансування була понад 20%.

Хороший урожай, відновлення української економіки – уже двічі давали можливість Національному банку покращувати прогноз. І як наслідок змінювати ставку рефінансування,

– зауважив економіст.

На сьогодні ставка рефінансування – це один з інструментів, яким забезпечується боротьба з інфляцією в Україні. Тобто, що вище ставка рефінансування, тим дорожче гроші, тим менше грошей в наслідку є в оберті і тим більший тиск на зниження цін.

Пендзин пояснив, як зміни від НБУ вплинуть на ціни: дивитися відео

Вплив на ціни

На кінець вересня 2023 року Україна мала 7,1% річних. Інфляція перебувала в межах 7%, відповідно на стільки ж і піднімаються ціни. До серпня цей показник становив 8,2%, але в прогнозі до грудня стояло 10%. Наразі очікується, що до кінця року інфляція буде ближче до 5%.

Інфляція – це індекс росту споживчих цін. Лише за 2022 рік в Україні інфляція становила 26%. Тобто фактично за минулий рік в Україні ціни виросли на 26%.

Зараз інфляція майже переведена в стан до початку активних бойових дій. З цієї точки зору інструмент високої ставки рефінансування відіграв свою функцію. До цього додався цьогорічний надзвичайно потужний врожай, пояснив Пендзин.

А як наслідок, великий обсяг продукції, що прийшов на ринок, спровокував реальне зниження цін на овочі, борщовий набір, споживчий кошик в цілому. Це дало можливість Національному банку, покращивши прогноз, зменшити ставку рефінансування.

Однак зміна ставки рефінансування не означає, що українці отримуватимуть дешевші кредити. Принаймні цьогоріч.

Ми чекаємо змін до кінця цього року в ставці рефінансування і приведення у відповідність вартості грошей до тієї вартості, через яку банки зможуть залучати міжбанківське кредитування і рефінансування від Національного банку України,

– додав Пендзин.

Він переконаний, якщо тенденція продовжиться, то НБУ відповідно зменшить і вартість депозитних сертифікатів, які він продає комерційним банкам і вартість можливого запозичення. Так українці зможуть побачити зменшення відсоткових ставок для бізнесу.

Як зниження облікової ставки вплине на економіку