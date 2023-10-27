Когда НБУ изменит учетную ставку

Заместитель главы НБУ Сергей Николайчук во время брифинга по монетарной политике сообщил, что 15 декабря регулятор снизит учетную ставку до 15%, передает 24 Канал. Так что ставка снизится на 1 процентный пункт.

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Он добавил, что НБУ также будет менять ставки по другим финансовым инструментам, к которым относятся депозитные сертификаты на три месяца и рефинансирование. Здесь регулятор имеет поле для маневра.

Сергей Николайчук Заместитель главы НБУ В отличие от ставки по депозитным сертификатам овернайт, которая жестко привязана (к учетной ставке, – 24 Канал), там этот спред, эта маржа может изменяться в зависимости от дополнительных задач Национального банкета эксперта.

В следующем году планируется сохранить новый дизайн монетарной политики "по нижней границе". То есть это, когда ставки по депозитным сертификатам овернайт такие же, как учетная ставка,

Андрей Пышный Глава НБУ Дальнейшее смягчение процентной политики будет учитывать необходимость поддержания привлекательности гривневых активов. При отсутствии признаков ухудшения баланса рисков, а также успешной адаптации участников рынка к новому валютному режиму, НБУ видит возможность дополнительного снижения учетной ставки на ближайшем заседании.

Также он отметил, что для смягчения процентной политики в следующем году ограничивают пространство траектория инфляции и планы дальнейших шагов по валютной либерализации. Следовательно, снижение учетной ставки в 2024 году станет возможным только в случае существенного снижения динамики инфляции и рисков для устойчивости курса.

НБУ пересмотрел учетную ставку

Вчера НБУ опустил учетную ставку до 16%. Регулятор заявил, что таким образом он модернизирует свой операционный дизайн монетарной политики по системе нижней границы.

Ставки по другим операциям НБУ с банками теперь выглядят так: