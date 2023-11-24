Финляндия увеличит помощь Украине
В частности, в поправках рекомендуется увеличить максимальную сумму разрешения на закупку военной техники для вооруженных сил страны на период с 2024 по 2028 год – на 95,7 миллиона евро. Это должно покрыть стоимость техники, которую страна предоставила Украине в рамках 19 пакета материальной помощи.
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Таким образом, расходы бюджета на 2024 год возрастут на сумму 20,7 миллиона евро. А вот максимальная сумма разрешения на закупку новой техники составит 1,45 миллиарда евро.
Также парламент может дать согласие компенсировать правительственным структурам по экспортным гарантиям сумму 50 миллионов евро. Их предоставили для продвижения экспорта и инвестиций в Украину.
Япония хочет выделить деньги Украине
Япония планирует предоставить Украине 160 миллионов евро на финансирование проектов экономического обновления. Этот вопрос обсуждался на встречах представителей Украины и Японии в Киеве.
Озвучил наши приоритеты быстрого обновления: энергетика, жилье, критическая инфраструктура, гуманитарное разминирование и поддержка бизнеса. Благодарен японской делегации за сегодняшнюю миссию, которая будет способствовать дальнейшему привлечению японских компаний к восстановлению.
Украина также заинтересована в совместном создании предприятий, особенно в перерабатывающей отрасли.
Для нас важно сотрудничество в сферах АПК, металлообработки, машиностроения, критического сырья и ИТ. Опыт Японии в послевоенном восстановлении может пригодиться для экономического восстановления Украины,
– добавил он.
Министры Японии заверили, что их страна и дальше будет активно поддерживать Украину в ее экономическом восстановлении.