Япония хочет выделить деньги Украине

Япония планирует предоставить Украине 160 миллионов евро на финансирование проектов экономического обновления. Эти проекты обсуждались на встрече с государственным МИД Японии Кийото Цуджи, государственным министром экономики, торговли и промышленности Кадзучика Ивата и представителями японского бизнеса.

Читайте также Чтобы не сотрудничать с Россией: Сербия будет покупать газ в Азербайджане

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Озвучил наши приоритеты быстрого обновления: энергетика, жилье, критическая инфраструктура, гуманитарное разминирование и поддержка бизнеса. Благодарен японской делегации за сегодняшнюю миссию, которая будет способствовать дальнейшему привлечению японских компаний к восстановлению.

Также он добавил, что Украина заинтересована в создании совместных предприятий, в частности, в перерабатывающей промышленности.

Для нас важно сотрудничество в сферах АПК, металлообработки, машиностроения, критического сырья и ІТ. Опыт Японии в послевоенном восстановлении может пригодиться для экономического восстановления Украины,

– добавил он.

Министры Японии заверили, что страна и дальше будет поддерживать Украину. Поэтому иностранная делегация находится сегодня в Киеве накануне конференции по восстановлению, которую проведут представители партнера.

Украина получила новую финансовую помощь

В октябре Украина получила девятый транш макрофинансовой помощи за 2023 год. Сумма составляет 2,8 миллиарда долларов и включает в себя финансирование от таких международных партнеров:

ЕС – 1,6 млрд долларов (льготное финансирование);

США – 1,15 млрд долларов (грант).

Общая сумма помощи по программе МФД составляет 15 миллиардов евро. Из них около 10,9 миллиарда долларов на условиях гранта предоставило США.

Международное финансирование направляется на финансирование приоритетных расходов госбюджета, в частности, на обеспечение социальной защиты населения, гуманитарные нужды, оплату труда работников секторов образования и здравоохранения,

– говорится в Минфине.

Вместо этого от международных партнеров Минфину удалось привлечь в течение года – 35,4 миллиарда долларов.