Администрация Байдена распространила первую информацию о том, какую США извлекли выгоду от миллиардов долларов, потраченных на вооружение Украины. Сумма в 27 миллиардов долларов была распределена по штатам посредством инвестиций.
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Таким образом, Белый Дом пытается заручиться большей поддержкой республиканцев, голосовавших против помощи Украине.
Сколько миллиардов получили штаты
Согласно данным, средства распределились следующим образом:
- 2,4 миллиарда долларов, включая заказы на производство оружия и боеприпасов, а также инвестициями в новые технологии – получила Пенсильвания. Она является самым большим бенефициаром среди штатов.
- 2,196 миллиарда долларов получила Аризона. В ней три из шести представителей республиканцев проголосовали против помощи.
- 1,45 миллиарда долларов на производство 155-миллиметровых снарядов и другого вооружения – получил Техас. В нем 18 из 25 представителей республиканцев проголосовали против помощи Украине.
- на сумму свыше 1 миллиард долларов – заключены контракты с компаниями в Арканзасе и Висконсине.
- Еще 18 миллиардов долларов Контрактные средства были распределены между производственными предприятиями в более чем двадцати других штатах.
Известно, что штаты Пенсильвания и Аризона считаются ключевыми для Джо Байдена в предстоящих выборах.