Про це він повідомив під час брифінгу напередодні візиту Держсекретаря США Ентоні Блінкена до Брюсселю, передає кореспондентка 24 Каналу.

Дивіться також У США пояснили, чому не можуть допустити поразки України і до чого тут НАТО

Вторгнення має залишитися стратегічною невдачею Росії

Джеймс О'Браєн впевнений, що російського диктатора не цікавлять мирні перемовини з Україною. Навпаки, на думку Путіна, якщо зараз він "перечекає", то зможе знову повернути контроль над Україною. За словами представника Держдепартаменту США, це ставить під загрозу безпеку всього Альянсу.

Саме тому ми вважаємо, що подальше вторгнення Росії в Україну, розпочате в лютому 2022 року, має залишатися стратегічною невдачею для Росії й не може бути допущене для створення ще однієї бази, з якої, як ви знаєте, Росія буде утверджувати свій імперський контроль над Україною, а також зможе загрожувати іншим країнам-членам НАТО,

– сказав він.

Тому під час засідання американські партнери планують підтримати Україну, поки та відновлює контроль над окупованими територіями. Американський дипломат додав, що українська армія вже повернула понад 50% територій, які захопила Росія у 2022 році.

"Очевидно, що будь-яка війна проходить через численні тактичні зміни, і я залишу це питання генералам. Але ми бачимо реальні здобутки від військової діяльності України і маємо підстави сподіватися, що їх буде ще більше", – сказав О'Браєн.

Запрошення до НАТО для України

Під час дводенного засідання очільники МЗС країн НАТО почнуть підготовку до саміту НАТО, який відбудеться наступного липня у Вашингтоні.

Попри очікування, Україна не отримала політичне запрошення до Альянсу у Вільнюсі цього липня. Джеймс О'Браєн відмовився спекулювати, чи не повториться такий же сценарій наступного року.

Ви знаєте, що в Альянсі ми дуже зосереджені на допомозі Україні у виконанні її пріоритетних реформ, передбачених Річною національною програмою, і ми сказали, що ми вважаємо, що місце України – в НАТО,

– сказав він.

Туреччина допомагає обходити санкції

Представник Держдепартаменту США відреагував на інформацію про те, що Анкара допомагає Москві обходити західні санкції.

За його словами, попри вже впроваджені Туреччиною реформи, можна вжити більше заходів. США вже визначили низку осіб та установ, які сприяють обходу чинних обмежень.

"Деякі з них – громадяни Росії, які створили компанії й намагалися переправити через Туреччину до Росії бойову електроніку та інші товари. І ми бачимо певний прогрес у цьому відношенні. Але це робота, яка ніколи не закінчується", – каже він.

Джеймс О'Браєн наголошує, що дуже важливо, аби партнери продовжували закривати двері для Росії. Інакше ракетні атаки на міста України, як це було на вихідних, продовжуватимуться.

"Ми знаємо, що товари, які сприяють цим атакам, часто імпортуються із Заходу або з країн G7 через кілька ключових країн. Тому ми хотіли б, щоб все це припинилося якнайшвидше", – сказав О'Браєн.