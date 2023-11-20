Міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що фінансова та військова допомога Україні відповідає національним інтересам Сполучених Штатів. Про це вона сказала, коментуючи перспективи запиту Білого дому на 106 мільярдів доларів.

До речі У день народження Байдена: США нададуть Україні новий військовий пакет на 100 мільйонів доларів

Глава Мінфіну США закликала виділити допомогу Україні

Єллен сказала, що не може давати прогнозів щодо термінів ухвалення цієї допомоги в Конгресі. Однак вона висловила сподівання, що це все-таки станеться.

Надзвичайно важливо, щоб ця допомога була надана Україні й Ізраїлю. Ми не можемо допустити, щоб Україна програла битву на внутрішньому фронті, бо їй не вистачило грошей на утримання вчителів чи перших служб реагування у той час, коли вона відважно воює на полі бою,

– сказала Єллен.

Очільниця Мінфіну США закликала Сполучені Штати наслідувати політику ЄС, який надав фінансову підтримку України.

"Україна повністю залежить від цієї допомоги. Наші європейські друзі надають 50 мільярдів євро допомоги Україні протягом наступних чотирьох років, МВФ надає 15 мільярдів доларів, і їм потрібно, щоб ми зробили свій внесок у це, щоб це було пакетом", – сказала американська міністерка.

Крім того, вона наголосила, що якщо дозволити Путіну виграти в Україні, його наступною ціллю може стати один із союзників США по НАТО.

"Це критичний пріоритет для президента, критичний пріоритет для національної безпеки для нашої країни", – резюмувала Єллен.

У США відтермінували допомогу Україні та Ізраїлю