Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что финансовая и военная помощь Украине отвечает национальным интересам Соединенных Штатов. Об этом она сказала, комментируя перспективы запроса Белого дома на 106 миллиардов долларов.

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Глава Минфина США призвала выделить помощь Украине

Еллен сказала, что не может давать прогнозы относительно сроков принятия этой помощи в Конгрессе. Однако она выразила надежду, что это все-таки произойдет.

Очень важно, чтобы эта помощь была предоставлена Украине и Израилю. Мы не можем допустить, чтобы Украина проиграла битву на внутреннем фронте, потому что ей не хватило денег на содержание учителей или первых служб реагирования в то время, когда она смело воюет на поле боя,

– сказала Йеллен.

Глава Минфина США призвала Соединенные Штаты подражать политике ЕС, который оказал финансовую поддержку Украины.

"Украина полностью зависит от этой помощи. Наши европейские друзья оказывают 50 миллиардов евро помощи Украине в течение следующих четырех лет, МВФ предоставляет 15 миллиардов долларов, и им нужно, чтобы мы внесли свой вклад в это, чтобы это было пакетом", – сказала американская министер.

Кроме того, она подчеркнула, что если разрешить Путину выиграть в Украине, его следующей целью может стать один из союзников США по НАТО.

"Это критический приоритет для президента, критический приоритет для национальной безопасности нашей страны", – резюмировала Йеллен.

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