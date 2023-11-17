Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден подписал законопроект о временных расходах. Это нужно, чтобы предотвратить закрытие правительства.
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Помощь Украине и Израилю
В подписанном законопроекте не говорится о помощи Украине или Израилю.
Ранее стало известно, что Сенат планирует рассматривать пакет помощи, в том числе и для Украины, не раньше чем через неделю. После Дня благодарения, который в этом году будет отмечен 23 ноября. То есть пакет помощи Украине будет рассмотрен как минимум в начале декабря.
Какой помощи ждать Украине от США
- Джозеф Байден планирует выделить нашей стране 61,4 млрд долларов. Сначала он хотел, чтобы Конгресс США проголосовал пакетом за помощь и Украине, и Израилю. Однако это не удалось, и теперь будут продолжаться дискуссии в Конгрессе о предоставлении средств Киеву.
- Политолог Андрей Вигиринский рассказал, что администрации Байдена придется приложить усилия, чтобы прийти к соглашению с представителями Республиканской партии о предоставлении помощи Украине.
- Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что должно начаться рассмотрение отдельного законопроекта о выделении 14,3 миллиарда долларов Израилю. Это означает, что пакетного голосования за оказание помощи в 105 миллиардов долларов вместе Украине, Израилю и Тайваню не будет.