Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден подписал законопроект о временных расходах. Это нужно, чтобы предотвратить закрытие правительства.

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Помощь Украине и Израилю

В подписанном законопроекте не говорится о помощи Украине или Израилю.

Ранее стало известно, что Сенат планирует рассматривать пакет помощи, в том числе и для Украины, не раньше чем через неделю. После Дня благодарения, который в этом году будет отмечен 23 ноября. То есть пакет помощи Украине будет рассмотрен как минимум в начале декабря.

Какой помощи ждать Украине от США