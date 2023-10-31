Политолог Андрей Вигиринский рассказал 24 Каналу, что администрации Байдена придется приложить усилия, чтобы прийти к согласию с представителями Республиканской партии по поводу оказания помощи Украине.

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Будут затронуты важные вопросы

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что должно начаться рассмотрение отдельного законопроекта о выделении 14,3 миллиарда долларов Израилю. Это означает, что пакетного голосования за оказание помощи в 105 миллиардов долларов вместе Украине, Израилю и Тайваню, не будет.

Если его не будет, то вопрос Украины возвращается к ситуации, которая существовала до инициативы Байдена и кризиса в Израиле. Тогда выделение помощи Украине рассматривалось как отдельный самостоятельный кейс,

– отметил политолог.

При обсуждении этого кейса будут подняты вопросы относительно Украины, о которых упоминал Джонсон. А именно: контроль за расходами и понимание целей администрации Байден относительно того, каким там видят приемлемый результат завершения войны в Украине путем предоставления финансирования и военной помощи.

Эту конкретику, озвученную публично, требуют республиканцы. Конечно, публично она озвучена не будет. Однако наверняка украинцы тоже хотели бы услышать, как можно достичь целей выхода на границы 1991 года при ограниченном или уменьшенном финансирование,

– подчеркнул Вигиринский.

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В проекте Байдена, как отметил политолог, сумма прямых бюджетных ежемесячных дотаций украинского бюджета уменьшена по сравнению с текущим годом примерно с 1,1 млрд до 800 млн долларов. Каких результатов при минус 20% финансирования может добиться страна, ведущая войну?

Также нужно понимать, что из более чем 60 миллиардов долларов, которые Украина может получить от США, 30 миллиардов потратились бы на пополнение выбывших со складов США запасов.

"Именно поэтому ключевым на этой неделе будет вопрос поддержки Израиля, учитывая начало его наступления в Секторе Газа. С помощью ему особых проблем не будет. А вот по Украине администрации Байдена вместе с республиканцами придется искать компромисс, и сделать это будет сложно", – подчеркнул Андрей Вигиринский.

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