Спикер Палаты представителей отметил, что США не могут разрешить, чтобы Путин победил в войне против Украины. Ведь это ободрит не только Россию, но и Китай по отношению к Тайваню.

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"Не верю, что на этом все остановится"

Мы не можем позволить Путину победить в Украине, потому что я не верю, что на этом все остановится.

– подчеркнул Майк Джонсон.

Он отметил, что Конгресс "не собирается покидать" Украину. В то же время добавил, что США должны поддерживать важного союзника на Ближнем Востоке, а это Израиль.

Спикер заявил, что первоначально республиканцы Палаты представителей внесут отдельный законопроект о предоставлении помощи Израилю в размере 14,5 миллиарда долларов. Он подчеркнул, что нужна дополнительная информация о стратегии администрации Байдена относительно Украины.

Джонсон против совместного выделения средств