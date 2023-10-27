Спікер Палати представників зазначив, що США не можуть дозволити, аби Путін переміг у війні проти України. Адже це підбадьорить не лише Росію, а й Китай щодо Тайваню.

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"Не вірю, що на цьому все зупиниться"

Ми не можемо дозволити Путіну перемогти в Україні, тому що я не вірю, що на цьому все зупиниться,

– підкреслив Майк Джонсон.

Він зазначив, що Конгрес "не збирається залишати" Україну. Водночас додав, що США повинні підтримувати важливого союзника на Близькому Сході, а це Ізраїль.

Спікер заявив, що спочатку республіканці Палати представників внесуть окремий законопроєкт про надання допомоги Ізраїлю в розмірі 14,5 мільярдів доларів. Наголосив, що потрібна додаткова інформація про стратегію адміністрації Байдена щодо України.

Джонсон проти спільного виділення коштів