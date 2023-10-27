Джонсон, которого недавно избрали спикером Палаты представителей, выразил обеспокоенность финансированием Украины в целом. Он считает, что любые деньги для Израиля должны быть профинансированы за счет сокращения расходов.

К теме Мы готовы, – Данилов об условии нового спикера Палаты представителей о помощи Украине

Джонсон заявил, что Израиль является отдельным вопросом

Джонсон встретился с Байденом в четверг и сказал сотрудникам Белого дома, что "наш консенсус среди республиканцев в Палате представителей состоит в том, что нам нужно разделить эти вопросы".

Байден хочет, чтобы Конгресс выделил 106 миллиардов долларов дополнительного финансирования, причем большая часть денег пойдет на укрепление обороны Украины, а остальные – на Израиль, Индо-Тихоокеанский регион и охрану границ.

Джонсон сказал о финансировании Украины: "Мы хотим знать, какова цель, какова конечная цель в Украине".

"Белый дом этого не предоставил", – добавил он.

Байден считает, что включение денег на Израиль и иммиграцию поможет убедить республиканцев, опасающихся выделения дополнительных средств на Украину, поддержать эту инициативу.

Израиль является отдельным вопросом – мы собираемся выдвинуть отдельную инициативу по финансированию Израиля в размере более 14 миллиардов долларов,

– сказал Джонсон.

Пакет помощи для Израиля, который предлагают республиканцы в Палате представителей, немного больше, чем просила администрация Байдена.

По его словам, республиканцы будут искать другие направления сокращения бюджета, чтобы профинансировать помощь Израилю.

Пакет включает 14,3 млрд долларов для Израиля в поддержку противовоздушной и противоракетной обороны и другие инициативы, а также 61 млрд долларов для Украины.

Джонсон заявил, что США не бросят Украину

Как информирует Bloomberg, Джонсон заявил, что США не бросят Украину, поскольку победа России придаст силы не только Кремлю, но и Китаю в отношении Тайваня.

"Мы не можем позволить Владимиру Путину победить в Украине, потому что я не верю, что он на этом остановится", – сказал Джонсон.

Однако он добавил, что помощь Украине потребует большей отчетности за уже потраченные деньги.