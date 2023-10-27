Джонсон, якого нещодавно обрали спікером Палати представників, висловив занепокоєння щодо фінансування України в цілому. Він вважає, що будь-які гроші для Ізраїлю повинні бути профінансовані за рахунок скорочення інших витрат.

До теми Ми готові, – Данілов про умову нового спікера Палати представників щодо допомоги Україні

Джонсон заявив, що Ізраїль є окремим питанням

Джонсон зустрівся з Байденом у четвер і сказав співробітникам Білого дому, що "наш консенсус серед республіканців у Палаті представників полягає в тому, що нам потрібно розділити ці питання".

Байден хоче, щоб Конгрес виділив 106 мільярдів доларів додаткового фінансування, причому більша частина грошей піде на зміцнення оборони України, а решта – на Ізраїль, Індо-Тихоокеанський регіон та охорону кордонів.

Джонсон сказав про фінансування України: "Ми хочемо знати, яка мета, яка кінцева мета в Україні".

"Білий дім цього не надав", – додав він.

Байден вважає, що включення грошей на Ізраїль та імміграцію допоможе переконати республіканців, які побоюються виділення додаткових коштів на Україну, підтримати цю ініціативу.

Ізраїль є окремим питанням – ми збираємося висунути окрему ініціативу щодо фінансування Ізраїлю у розмірі понад 14 мільярдів доларів,

– сказав Джонсон.

Пакет допомоги для Ізраїлю, який пропонують республіканці в Палаті представників, трохи більший, ніж просила адміністрація Байдена.

За його словами, республіканці шукатимуть інші напрямки скорочення бюджету, щоб профінансувати допомогу Ізраїлю.

Пакет включає 14,3 мільярда доларів для Ізраїлю на підтримку протиповітряної і протиракетної оборони та інші ініціативи, а також 61 мільярд доларів для України.

Джонсон заявив, що США не залишать Україну

Як інформує Bloomberg, Джонсон заявив, що США не залишать Україну, оскільки перемога Росії додасть сили не тільки Кремлю, а й Китаю щодо Тайваню.

"Ми не можемо дозволити Владіміру Путіну перемогти в Україні, тому що я не вірю, що він на цьому зупиниться", – сказав Джонсон.

Однак він додав, що допомога Україні вимагатиме більшої звітності за вже витрачені гроші.