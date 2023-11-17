Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підписав законопроєкт про тимчасові витрати. Це потрібно, щоб запобігти закриттю уряду.

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Допомога Україні та Ізраїлю

У підписаному законопроєкті не мовиться про допомогу Україні чи Ізраїлю.

Раніше стало відомо, що Сенат планує розглядати пакет допомоги, зокрема й для України, не раніше, ніж через тиждень. Після Дня подяки, який цьогоріч відзначатимуть 23 листопада. Тобто пакет допомоги Україні розглянуть щонайменше на початку грудня.

Якої допомоги чекати Україні від США