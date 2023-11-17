Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підписав законопроєкт про тимчасові витрати. Це потрібно, щоб запобігти закриттю уряду.
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Допомога Україні та Ізраїлю
У підписаному законопроєкті не мовиться про допомогу Україні чи Ізраїлю.
Раніше стало відомо, що Сенат планує розглядати пакет допомоги, зокрема й для України, не раніше, ніж через тиждень. Після Дня подяки, який цьогоріч відзначатимуть 23 листопада. Тобто пакет допомоги Україні розглянуть щонайменше на початку грудня.
Якої допомоги чекати Україні від США
- Джозеф Байден планує виділити нашій країні 61,4 мільярда доларів. Спочатку він хотів, щоб Конгрес США проголосував пакетом за допомогу й Україні, й Ізраїлю. Однак це не вдалося, і тепер триватимуть дискусії в Конгресі щодо надання коштів Києву.
- Політолог Андрій Вігірінський розповів, що адміністрації Байдена доведеться докласти зусиль, щоб дійти згоди з представниками Республіканської партії щодо надання допомоги Україні.
- Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що має розпочатися розгляд окремого законопроєкту щодо виділення 14,3 мільярда доларів Ізраїлю. Це означає, що пакетного голосування за надання допомоги у 105 мільярдів доларів разом Україні, Ізраїлю та Тайваню, не буде.