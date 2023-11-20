Президент Зеленський 20 листопада приймав у Києві главу Пентагона Ллойда Остіна та подякував США за лідерство у незмінній підтримці України.

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Що включає новий пакет допомоги від США

У вечірньому зверненні до українців глава держави розповів про результати зустрічі з міністром оборони США Ллойдом, а також верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО у Європі Крістофером Каволі. Президент наголосив, що мав із ними продуктивну розмову і пообіцяв, що до України скоро прибуде більше снарядів, які зараз так потребує фронт. Вони надійдуть у межах нового оборонного пакету від найбільшого союзника, заявив президент.

Згодом стало відомо, про що саме говорив Зеленський. Адже у Пентагоні офіційно анонсували передачу додаткового пакету військової допомоги Україні на 100 тисяч доларів.

Що туди увійде:

зенітні ракети Stinger;

один HIMARS і додаткові боєприпаси;

артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);

протитанкові системи Javelin і AT-4;

більше 3 мільйонів набоїв до стрілецької зброї;

підривні боєприпаси для перешкод;

спорядження для холодної погоди;

запчастини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Байден пояснив, чому важливо підтримувати Україну

Останнім часом у західних ЗМІ почали "сіяти зраду". Вони пишуть про те, що війна в Україні може затягнутися на кілька років, і про те, що нібито лише Зеленський вірить у перемогу нашої країни. На тлі цих та подібних вкидів, а також на тлі ситуації у Конгресі, який ухвалив проєкт тимчасового бюджету на 2024 рік, не включивши у нього допомогу Україні, президент Байден написав статтю. У ній американський лідер "розжував", що перемога Україні потрібна не лише самій, але й демократичному світові. Допомогу Україні Байден назвав інвестицією у безпеку США, а Путіна він поставив на одному рівні з терористами ХАМАС.