Відбулось голосування 15 листопада (16 листопада за київським часом). Проєкт закону підтримали 87 сенаторів, 11 виступили проти. Водночас чинний бюджет припиняє свою дію у п'ятницю, 17 листопада.
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Тимчасовий бюджет США і допомога Україні
Як зазначають міжнародні західні видання, поки між посадовцями чимало суперечок – бракує голосів, аби ухвалити річний бюджет. Теперішній тимчасовий буде чинним до початку лютого 2024 року.
Важливо, що в ньому не закладено коштів на додаткову підтримку України чи Ізраїлю. Натомість розподілено фінансування для пріоритетних галузей: військо, підтримка ветеранів, транспорт, житлове будівництво, енергетика тощо.
Існують великі партійні розбіжності. Консерватори Палати представників вимагають значне скорочення витрат, а демократи їх відкидають. Це робить процес ухвалення бюджету на рік, а не лише на два місяці, складним і важким процесом,
– пише CNN.
Водночас відомо, що 23 листопада Палата представників розглядатиме комбінований пакет національної безпеки, який якраз-таки містить допомогу Ізраїлю, Україні, Тайваню та виділення коштів на посилення державного кордону.
Контекст
- Президент США Байден 18 жовтня передав Конгресу на розгляд пакет фінансової допомоги на підтримку України, Ізраїлю, Тайваню та держкордону на 106 мільярдів доларів.
- Новообраний спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що додаткову військову допомогу для України та Ізраїлю потрібно розглядати окремо, а не одним пакетом.
- Уже 2 листопад він уточнив, що Сполучені Штати об'єднають в один пакет допомогу Україні та кошти, що планують виділити на захист кордону з Мексикою.
- Разом з тим 7 листопада демократи у Сенаті заблокували законопроєкт республіканців про допомогу Ізраїлю окремо від України, хоча і його підтримав Конгрес.