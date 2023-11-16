Відбулось голосування 15 листопада (16 листопада за київським часом). Проєкт закону підтримали 87 сенаторів, 11 виступили проти. Водночас чинний бюджет припиняє свою дію у п'ятницю, 17 листопада.

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Тимчасовий бюджет США і допомога Україні

Як зазначають міжнародні західні видання, поки між посадовцями чимало суперечок – бракує голосів, аби ухвалити річний бюджет. Теперішній тимчасовий буде чинним до початку лютого 2024 року.

Важливо, що в ньому не закладено коштів на додаткову підтримку України чи Ізраїлю. Натомість розподілено фінансування для пріоритетних галузей: військо, підтримка ветеранів, транспорт, житлове будівництво, енергетика тощо.

Існують великі партійні розбіжності. Консерватори Палати представників вимагають значне скорочення витрат, а демократи їх відкидають. Це робить процес ухвалення бюджету на рік, а не лише на два місяці, складним і важким процесом,

– пише CNN.

Водночас відомо, що 23 листопада Палата представників розглядатиме комбінований пакет національної безпеки, який якраз-таки містить допомогу Ізраїлю, Україні, Тайваню та виділення коштів на посилення державного кордону.

Контекст