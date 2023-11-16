Состоялось голосование 15 ноября (16 ноября по киевскому времени). Проект закона поддержали 87 сенаторов, 11 выступили против. В то же время действующий бюджет заканчивает свое действие в пятницу, 17 ноября.

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Временный бюджет США и помощь Украине

Как отмечают международные западные издания, пока между должностными лицами немало споров – не хватает голосов, чтобы принять годовой бюджет. Настоящий временный будет действовать до начала февраля 2024 года.

Важно, что в нем не заложено средств на дополнительную поддержку Украины или Израиля. А распределено финансирование для приоритетных отраслей: войско, поддержка ветеранов, транспорт, жилищное строительство, энергетика и так далее.

Существуют большие партийные разногласия. Консерваторы Палаты представителей требуют значительного сокращения расходов, а демократы их отвергают. Это делает процесс принятия бюджета в год, а не только на два месяца, сложным и трудным процессом,

– пишет CNN.

В то же время известно, что 23 ноября Палата представителей будет рассматривать комбинированный пакет национальной безопасности, который как раз включает помощь Израиля, Украины, Тайваня и выделение средств на усиление государственной границы.

Контекст