Під час спільної пресконференції Анджея Дуду спитали журналісти, чи повинні країни східного флангу НАТО посилити підтримку України, щоб вона могла надалі ефективно захищати себе. Також присутніх цікавило, якої політики щодо підтримки нашої держави президент очікує від нового уряду Польщі.

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Підтримка України – щось очевидне, – Дуда

Він припустив, що влада Польщі незалежно від того, з якого політичного табору вона походить, продовжуватиме цю політику підтримки України. І що вона абсолютно відповідає польським і європейським інтересам.

Якщо Росія не буде переможена, вона знову нападе. Ми не маємо жодних сумнівів, що сьогодні Україна – це місце, де на кону доля нашої безпеки,

– наголосив польський лідер.

Він додав, що Польща вже передала Україні понад 300 танків, понад 100 бронемашин, сотні тисяч одиниць зброї та боєприпасів, а також "незліченну кількість" бронежилетів, касок, уніформи тощо.

Ми є країною, через яку сьогодні йде постачання для України. Не тільки військові поставки, але і всі інші поставки, які йдуть для України з Європи, з Заходу і зі всього світу,

– додав Дуда.

За словами президента країни, Польща перебуває в абсолютному авангарді, коли мовиться про допомогу нашій державі.

"Сподіваюся, що дванадцятий пакет санкцій проти Росії ухвалять найближчим часом. Ця політика повинна бути посилена. Мають бути запроваджені нові санкції проти Росії, все більш і більш ефективні. Я сподіваюся, що це буде зроблено", – додав він.

Тим часом президент Нііністьо повідомив, що минулого тижня Фінляндія ухвалила рішення про передачу двадцятого пакету допомоги Україні. Він зазначив, що в країні повернулися "до пакету, який передається майже щомісяця". Глава держави думає, що немає жодних причин, "чому ми не повинні продовжувати цей вид допомоги".

Водночас він додав, що у Фінляндії довгий кордон, і що вона повинна дбати про підтримку власної обороноздатності. Попри це додав, що "ми можемо надавати допомогу Україні та будемо продовжувати це робити".