Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что страны НАТО оказывали поддержку Украине почти с первого дня полномасштабного вторжения России. По его словам, союзники помогали нашему государству не только защищаться от агрессии, но и возвращать свои оккупированные государством-террористом территории.
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Будет ли Украина получать помощь и дальше
Блинкен подчеркнул, что западные союзники продолжат поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией. Эта помощь необходима для создания устойчивого будущего нашего государства. По его словам, обязательства партнеров перед Украиной сохраняются.
Госсекретарь США заявил, что наши союзники полны решимости сделать так, чтобы у Украины было то, что ей нужно для возвращения захваченных россиянами территорий. Как пояснил Блинкен, помощь от Запада сосредоточена на том, чтобы помочь Украине выстоять в текущей войне с Россией и построить для нашей страны будущее, в котором она будет крепко стоять на ногах.
Что в Госдепе думают о мирных переговорах
Кроме этого глава Госдепа США высказался по поводу мирных переговоров между Украиной и Россией. По его мнению, страна-агрессор не пойдет на такой шаг.
Как пояснил Блинкен, по мере того, как Владимир Путин верит в свою возможность продержаться дольше Украины и ее народа, Россия будет отказываться вступать в какие-либо осмысленные переговоры.
Последние новости о поддержке Украины от США
- Недавно спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон выразил надежду на то, что США успеют принять предоставление дополнительных средств в помощь Украине и Израилю к началу рождественских праздников. По словам политика, он уверен и оптимистично настроен по этому вопросу.
- Однако глава комитета по разведке Палаты представителей Майк Тернер высказал противоположное мнение. Он считает, что помощь для Украины могут не успеть принять до конца 2023 года из-за разногласий между американскими конгрессменами.
- Как сообщалось ранее, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что Владимир Путин не заинтересован в переговорах с Украиной, вместо этого диктатор хочет "переждать". Он подчеркнул, что полномасштабная агрессия России также представляет угрозу НАТО, поэтому Вашингтон планирует поддерживать наше государство, пока оно освобождает временно оккупированные территории от российских захватчиков.