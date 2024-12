Украина много сделала для безопасности США

Если мы не рефлексируем, то можем минимизировать свой долг или просто забыть о нем. Если мы высокого мнения о себе, то можем игнорировать долг перед кем-то, кого считаем не таким важным. В худшем случае мы можем возненавидеть людей, которые нам помогли, и показать их в плохом свете просто для того, чтобы избежать ощущения, что мы также уязвимые люди, которым нужна рука помощи. Об этом заявил Тимоти Снайдер, информирует 24 Канал.

Американцы (и многие другие) имеют огромную благодарность перед украинцами за их сопротивление российской агрессии. По ряду причин нам трудно это признать. Для этого нам нужно найти слова. Семь, которые могут помочь, это:

безопасность,

свобода,

демократия,

мужество,

плюрализм,

настойчивость,

щедрость.

Пожалуй, важнейшим и наиболее непризнанным долгом является безопасность. Сопротивление Украины России значительно уменьшило шансы большого вооруженного конфликта где-либо, а следовательно, вероятность ядерной войны.

Перед началом этой войны одним из сценариев большого обычного конфликта с ядерным риском было вторжение России в одну из стран НАТО. Украинское сопротивление выявило слабые места российских вооруженных сил и уничтожило значительную часть боеспособности России. Благодаря Украине этот сценарий гораздо менее вероятен, чем год назад, и будет оставаться маловероятным в течение следующих лет.

Основным сценарием глобального конфликта в 21 веке считалось китайско-американское противостояние из-за Тайваня. В результате украинского сопротивления Пекин видит трудности, с которыми он столкнется при наступлении на Тайвань. Точка вспышки того, что большинство аналитиков считали наиболее вероятным (или даже неизбежным) сценарием большой войны, по сути, устранена.

Этот долг американцам практически невозможно зарегистрировать. В ежедневных освещениях в прессе нас привлекают заголовки, которые заставляют нас чувствовать угрозу или намекают на то, что война каким-то образом касается нас. Это может помешать нам увидеть общую картину.

Американских политиков и аналитиков буквально ошеломляет то, что другая страна может сделать так много для нашей собственной безопасности, используя методы, которые мы сами не могли бы применить. Украина снизила риск войны с Россией с позиции простой обороны.

Украина уменьшила угрозу войны с Китаем, не конфронтируя с Китаем, а фактически имея хорошие отношения с Китаем. Ничего из этого не было доступно американцам. И все же следствием является большая безопасность для американцев.

Для меня самый большой долг – это свобода. Это слово, которое мы, американцы, употребляем довольно часто, но иногда не понимаем, что оно на самом деле означает. В течение последних 30 лет или около того мы вошли в очень плохую привычку верить, что свобода – это что-то, что доставлено нам большими силами, например, капитализмом. Это просто неправда, и вера в это сделала нас менее свободными.

Защита демократии

"Вся история прогресса человеческой свободы, – сказал Фредерик Дуглас, – показывает, что все уступки, сделанные до сих пор ее величественным требованиям, были порождены искренней борьбой". Всегда будет так, что свобода зависит от определенных рискованных усилий против больших сил. Другими словами, свобода всегда будет зависеть от этического обязательства относительно другого и лучшего мира и всегда будет страдать, когда мы верим, что мир сам сделает работу за нас.

Решив противостоять вторжению во имя свободы, украинцы напомнили нам об этом. И при этом они предложили нам много интересных мыслей о том, чем может быть свобода. Владимир Зеленский, например, приводит интересную мысль о том, что свобода и безопасность, как правило, работают вместе.

Во время этой войны, общаясь с украинцами, я был поражен тем, что они определяют свободу как позитивный проект, как способ существования в мире, как богатство будущего. Свобода означает не только победу над россиянами, она означает создание лучшей и интересной жизни и лучшей и интересной страны.

Трудно не заметить то, что сделали украинцы для защиты идеи демократии. В основном, это то, в чем суть войны. Владимир Путин представляет практику управляемой или фальшивой демократии 21 века, в которой олигархия сохраняет определенные видимости и риторику демократии, поскольку не имеет альтернативы, и одновременно накапливает богатство и власть, делая невозможным любое значимое политическое участие.

Российская система опирается на телевизионное зрелище, которое уверяет россиян, что все остальные такие же коррумпированные, и поэтому они должны любить свою собственную российскую коррупцию, потому что она российская.

Но что, если не все одинаково коррумпированы? Что, если бы существовало соседнее государство – Украина, – где выборы на самом деле свободные, и где к власти могут прийти неожиданные люди? Это то, что нужно сделать немыслимым из-за языка ненависти, направленного против украинцев, и войны с 2014 года, включая полномасштабное российское вторжение. Именно его целью было физически уничтожить легитимную украинскую власть, а также лидеров украинского гражданского общества, и таким образом сделать Украину своеобразной российской "глубинки".

Элементарное сопротивление такого количества украинцев, которое не могут понять российские политические и медийные элиты, основывается на простой идее, что граждане Украины должны выбирать своих лидеров. Украинская демократия имеет много проблем, и во время войны была изменена необходимостью боя. Но украинцы защищают основную концепцию самоуправления, и это стоит им очень много. Они делают это в момент, когда казалось, что авторитаризм берет верх в мире. Для всех, кому не безразлична демократия, это огромный долг.

Во всем этом украинцы показали безошибочный пример мужества. В "Республике" Платон говорит Сократу назвать мужество одной из добродетелей города. Я не могу не думать об этом, когда вспоминаю выбор Зеленского остаться в Киеве, хотя почти все за пределами Украины ожидали, что он сбежит.

Безопасность одних (американцев) порой зависит от мужества других (украинцев). Свобода всегда требует мужества. Как сказал Перикл: "Свобода – это надежное владение только тех, кто имеет мужество ее защитить". И то же самое касается демократии. Это по своей сути смелое усилие, поскольку большие силы олигархии всегда будут в оппозиции, а наши менее благородные внутренние голоса всегда будут побуждать нас подчиняться. Мужество Зеленского, как он сам говорит, было "репрезентативным": он знал, чего ожидают от него его люди, и он это сделал.

Кем были эти люди? Зеленского, который является представителем национального меньшинства в Украине (он еврей), выбрали 73% населения. Это говорит о плюрализме, который является существенным для Украины и украинского сопротивления. Апологеты диктаторов (а таких в США немало) склонны утверждать, что только однообразие принесет эффективность, особенно во время войны. Это, безусловно, тот подход, который Россия привнесла в войну: однообразие командования, однообразие идеологии, кровавая и преступная попытка гомогенизировать украинские территории под оккупацией, что является геноцидом.

Между тем украинцы сопротивлялись совсем другим способом. Когда власть говорит об освобождении Крыма, она подчеркивает права его коренного народа – крымских татар. (Сейчас министр обороны в Украине крымский татарин). Во многом успех украинцев на поле боя зависит от неоднородного и уверенного в себе гражданского общества, способного поддерживать солдат и выполнять услуги в регионах, где центральное государство слабое.

Украинские Вооруженные Силы предоставляют местным командирам большую свободу действий. ВСУ функционируют на двух языках – украинском и русском (главнокомандующий родился в России). Украинские военные представляют разнообразие по полу (и сексуальной ориентации). Украинские вооруженные силы, в отличие от российских (и многих других), также представляют разнообразие социальных классов. Интересно, что исследования, как правило, показывает, что разнообразие в группах, как правило, приводит к принятию лучших решений.

Российские пропагандисты воспринимают все эти проявления разнообразия как отклонение. Но урок заключается в том, что уважение достоинства приводит к лучшим результатам, в том числе и на поле боя.

Решение сопротивляться принимается ежедневно

Мне легко писать об этих долгах. Это занимает лишь мгновение. Но они накопились со временем. Украинцы продемонстрировали чрезвычайную выносливость. Решение сопротивляться в начале, несмотря на то, что было решающим, должно сопровождаться тем же решением, снова и снова, час за часом, день за днем, обстрел за обстрелом. Украина – это страна, в которой большинство населения вынуждено покинуть свои дома, где уничтожены целые города, где миллионы людей сейчас лишены доступа к электроэнергии и воде. Зима идет, а украинцы терпят.

Все, что мы, остальные, получаем от украинского сопротивления – в плане безопасности, свободы, демократии, мужества, плюрализма – зависит от этой способности выстоять. Учитывая то, как мы, американцы, обрабатываем информацию и эмоции, быстро и с жаждой следующего, этот элемент нашего долга перед украинцами может быть одним из самых трудных для оценки.

Русский поэт Маяковский в своем антиимпериалистическом стихотворении "Долг перед Украиной" спрашивает "Знаете ли вы украинскую ночь?". И отвечает: "Нет, ты не знаешь украинской ночи. Здесь небо чернеет от дыма". Мы не знаем украинской ночи. Но эта настойчивость является мощным долгом перед Украиной.

Украинцы склонны путать нашу способность оценивать все эти долги с собственной щедростью. С начала войны я четыре раза был в Украине. Это долгая поездка, даже если она осуществляется при лучших обстоятельствах. Когда украинские коллеги путешествуют в обратном направлении, они, кажется, всегда помнят о том, чтобы привезти подарки для американцев, которых они увидят. В этом есть простое достоинство: несмотря на войну, вежливость сохранилась.

Но в этой попытке нести какой-то значимый предмет в тяжелое двухдневное путешествие из охваченной войной страны я, как правило, чувствую еще большую неловкость. У нас, американцев, нет даже обычая приносить подарки хозяевам, не говоря уже о привычке ценить их. Могу ли я быть достаточно благодарным?

Долг перед Украиной становится больше

Я подумал об этом в Карнеги-холле, когда слушал американскую рождественскую песню "The Carol of the Bells". Ежегодно с детства я удивлялся тем, как эта песня отличается от всех других мелодий сезона, как единственная волшебная красота. Есть причина, почему она кажется другой: она на самом деле украинская, оранжировка украинского композитора (Николая Леонтовича) старинной полифонической народной песни.

Песню переняла наша культура с новыми английскими словами о колокольчиках, которые довольно милые по-своему и сохраняют дух хорошего настроения в оригинале. Но украинская песня совсем не о Рождестве, ведь она касается дохристианских традиций. О весне, о благоприятных приметах, которые приносят животные, о настоящей любви и будущем благополучии. Это песня утверждения и ободрения. Само ее название "Щедрик" говорит о щедрости и достатке.

В октябре 1921 года "Щедрик" был исполнен в Карнеги-холле украинскими музыкантами, которые искали поддержки для Украинской республики, которая была под угрозой. Ее украинского композитора Леонтовича в начале того же года убила большевистская тайная полиция. Большинство территории, которая сейчас является Украиной, вскоре после этого вошла в состав Советского Союза. Песня была американизирована в 1936 году, вскоре после большого голода в советской Украине, как раз в начале великого сталинского террора. Ее истоки были забыты, как и Украина в целом.

Украинский детский хор, который 2 года назад ездил в Нью-Йорк, чтобы исполнить эту песню, принес подарок, свое присутствие и свое выступление, который мягко повторил нам наше восхищение песней, но без обиды, только с великодушием. Когда ее исполняли на бис, чередуя украинские и американские тексты, украинцы и американцы в концертном зале плакали, хоть и по разным причинам, но вместе.

Я написал этот текст 11 декабря 2022 года, а отредактировал 5 декабря 2024-го. Я считаю, что по мере того, как этот год подходит к концу, по мере приближения праздников, расчет с нашим моральным и экзистенциальным долгом перед Украиной становится все более актуальным.