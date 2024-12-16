Что такое чеченизация

Однако вместе с этим, когда мы говорим именно об атаке на столицу Чеченской республики, стоит обратить внимание на политические тенденции. Они очень важны в контексте нынешнего характера российско-украинской войны и ее будущего. Ведь чеченизация – это тот сценарий, который в Кремле хотели подготовить для Украины для будущего российско-украинского сосуществования в случае вероятного замораживания войны. Об этом заявил Виталий Портников, информирует 24 Канал.

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Стоит напомнить, что Чеченская республика была практически единственным российским регионом, в котором активно выступали за независимость и готовы были защищать эту идею с оружием в руках. Сейчас именно на этой территории расположены военные объекты России, а власть контролируется силами, которые связаны с интересами президента России Владимира Путина.

Это и была идея – не просто уничтожить саму преемственность процессов, связанных с независимостью Чеченской республики, но и действовать путем фактического уничтожения возможностей для ее дальнейшего развития как политического субъекта.

Это касается на только Чечни, но и Татарстана – единственного региона в России, где был полноценный референдум о государственной независимости. Тогда за государственную независимость Татарстана от России проголосовало большинство жителей этой республики. В то же время сейчас в Татарстане собирают дроны для нужд российской армии. Эта республика и ее нефтеперерабатывающий комплекс помогают осуществлению агрессивных целей Путина и продолжению российско-украинской войны.

Какое это имеет отношение к Украине? Ну, мне кажется, что очевидное. Если мы представим себе, что в следующем году или в будущем Путин согласится на замораживание войны, которое не даст Украине соответствующих гарантий безопасности и не создаст условий для инвестиций в украинскую экономику, то может возникнуть ситуация гораздо опаснее с политической точки зрения.

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Россия будет искать пути для дестабилизации Украины и будет делать все возможное и невозможное, чтобы результатом этой политической дестабилизации стал приход к власти сил, которые будут ориентированы на сотрудничество с Москвой, а Запад будут обвинять в предательстве интересов Украины и ее защитников.

Здесь мы подходим к еще одному сценарию, который был успешно использован российским руководством после войны в 2008 году в Грузии. От энтузиазма грузинского народа по поводу самостоятельного курса государства и его евроатлантической интеграции осталось немало, но власть в стране контролируется теми силами, которые готовы к негласному сотрудничеству с Россией и понемногу приучают собственных граждан, что именно их ценности являются важными.

Создается идеологическая и цивилизационная платформы для дальнейшего сотрудничества с Москвой.

Наша самая большая опасность

Рецепт очевиден:

навязывание мнения населения о неизбежном поражении в противостоянии с Россией,

экономическое обнищание территорий,

демонстрация того, что без экономического сотрудничества с Москвой нечего и думать о реальном возвращении к нормальной жизни.

Разве у вас нет знакомых, которые считают, что без восстановления экономического сотрудничества между Россией и Украиной наша экономика никогда не поднимется даже в случае окончания военных действий? Можно себе только представить сколько таких голосов появятся после того, как войну заморозят и станет ясно, что западный бизнес, который будет ожидать какого-то устоявшегося решения проблемы, не спешит вкладывать деньги в украинскую экономику, чтобы не рисковать еще одной большой войной.

Заметьте Почему невозможно бороться с российским "теневым флотом"

В самом ударе по Грозному есть своя печальная символика, о которой нам не стоит забывать. Тем более, что даже после того, как на фактически исчезнувшей структуре независимой Чеченской республики Ичкерия продолжается партизанское движение сторонников другого варианта развития этих территорий.

Когда мы обсуждаем атаку на Грозный, мы должны помнить, что ответным ударом может быть не только запуск ракет, но и чеченизация украинского политического пространства после окончания российско-украинской войны. Это, возможно, наша самая большая опасность.