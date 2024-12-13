"Теневого флота" и "ценового потолка" не существует

Экспорт энергоресурсов составляет от 55% до 70% экспортных поступлений России в зависимости от мировых цен. В свою очередь, именно экспорт сырой нефти и нефтепродуктов, а не любые другие факторы, является главным источником валютных поступлений России. Доля нефти в ее энергетическом экспорте оценивается в размере до 70%. Об этом заявил Андрей Клименко, информирует 24 Канал.

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Пока он существует в таких объемах, война против Украины будет продолжаться и требовать огромных финансовых нагрузок на страны ЕС.

Этот риск продолжительности войны и продолжительности расходов стран Европы на поддержку Украины и усиление собственной безопасности преимущественно определяется объемами морского экспорта сырой нефти из портов России в Балтийском море. Он составляет около 60% от общего морского экспорта нефти из России и физически измеряется в размере 10 – 12 миллионов тонн сырой нефти ежемесячно, их перевозят от 90 до 105 танкеров в месяц.

Соотношение объемов экспорта сырой нефти из портов Черного моря к портам Балтийского моря – примерно 1:3.

Механизм так называемого "ценового потолка" не работал и не работает, поскольку не имеет и не может иметь предохранителей против фальсификации документов о стоимости груза танкера. Заключение контрактов с соблюдением "ценового потолка" с 2022 года прямо запрещено указом президента России и строго контролируется.

Публичное сопровождение этого направления в мировых СМИ и экспертных кругах фактически выполняет роль прикрытия тех реальных обстоятельств, что 30% этой сырой нефти перевозятся из российских портов танкерами, принадлежащих компаниям, зарегистрированным в странах ЕС (преимущественно в Греции).

До 10% нефти доставляется на рейдовые перевалки вблизи берегов стран ЕС в Средиземном море. Оттуда она мелкими партиями с фальшивыми документами может поступать в страны ЕС в нарушение эмбарго.

На таблице изображена структура судовладельцев. FOC countries – это страны удобного флага или "оффшорные юрисдикции". Их доля, то есть тех, где владельца сразу не увидишь, – только 10%.



Перевозчики российской нефти / Таблица автора

Как российскую нефть перевозят по миру

Корректная формулировка задачи заключается в том, чтобы бороться за уменьшение российского морского экспорта нефти и нефтепродуктов как с основным внешним источником финансирования и продолжительности российской агрессии против цивилизованного мира.

В среднем за месяц из портов Балтийского и Черного морей осуществляют операции от 310 до 350 танкеров:

120 – 140 из них перевозят сырую нефть;

190 – 210 танкеров перевозят нефтепродукты.

Все они ежемесячно публикуются на нашем сайте – было бы желание увидеть.

С учетом повторных (циклических) рейсов можно примерно оценить общее количество танкеров, перевозивших российскую сырую нефть и нефтепродукты из портов Балтийского и Черного морей за последние 6 месяцев, в 900 – 1000 судов.

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Распространенные в мировых СМИ тезисы о критическом возрасте танкерного флота и соответственно его плохое техническое состояние не соответствуют реалиям. Средний возраст 99 танкеров, перевозивших сырую нефть России из портов Балтийского моря в сентябре 2024, составляет 15,7 лет. Это не является критическим показателем.

Заметим, что тезис о том, что танкеры, которые имеют более 15 лет, – это "старые танкеры с плохим техническим состоянием", является непрофессиональным с точки зрения практики судоходства. На самом деле в мировой практике нормальное техническое состояние могут иметь суда со значительно большим возрастом.

Главным критерием технического состояния танкера является наличие или отсутствие его в "белых списках", "черных списках" или "серых списках" международных меморандумов портового контроля (меморандум о взаимопонимании по контролю государством порта) – Tokyo MOU, Paris MOU и т.д.

В сентябре 2024 года из 99 танкеров, перевозивших сырую нефть России из портов Балтийского моря, только 28 (то есть 28,3%) находятся в "черных списках" международных меморандумов портового контроля, то есть имеют серьезные проблемы с техническим состоянием.

В сентябре 2024 года из 99 танкеров только 37 (то есть 37,4%) находятся в "серых списках" международных меморандумов портового контроля, то есть имеют некоторые проблемы с техническим состоянием, которые могут быть устранены.

Наибольшее количество танкеров, что есть в "черных списках", принадлежат:

судовладельцам из стран удобного флага (FOC countries) – 8 из 9;

Азербайджану – 6 из 6;

Индии – 4 из 8.

Из 17 танкеров, принадлежащих владельцам из России (ОАЭ), в "черных списках" меморандумов портового контроля есть только 3. Наибольший "массив" танкеров-перевозчиков не имеют никаких проблем с техническим состоянием.

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45,5% или почти половина имеют страховые полисы P&I. Остальные – в страховых компаниях Индии, Китая и тому подобное. Таким образом, распространенная в СМИ информация о "подавляющем большинстве незастрахованных танкеров" является преувеличенной.

За апрель – сентябрь на рейдовые перевалки и непосредственно в несколько портов стран ЕС были доставлены около 6,2 миллиона тонн сырой нефти (7,1% общих объемов) и 6,5 миллиона тонн нефтепродуктов (16,6% общих объемов).

Заниматься борьбой с "теневым флотом России" – бесперспективно. Потому что невозможно бороться с тем, чего не существует в природе. Существует флот танкеров, которые перевозят по миру российскую сырую нефть и нефтепродукты. Такими же бесперспективными являются дискуссии вокруг размеров "ценового потолка". Потому что его тоже никогда не было и нет.