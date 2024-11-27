Для чего создали миф о "теневом флоте" России

Это, конечно, хорошо, что начались санкции Великобритании и США в отношении танкеров. Но дело в том, что эти санкции предусматривают запрет судам, которые перевозят российскую нефть, заходить в их порты. Но они туда и так не заходили и не собираются. Об этом заявил Андрей Клименко, информирует 24 Канал.

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Также россиянам запретили пользоваться услугами британских страховых компаний. Но они и сейчас пользуются услугами страховых компаний России, а еще Индии и Китая, то есть тех стран, которые не поддерживают режим антироссийских санкций.

Еще один момент – надо понимать, что на самом деле никакого "теневого флота", то есть невидимого для других стран, не существует. Это придумали наши американские друзья, которые опасались, что мировые цены на нефть пойдут в гору, и у них вырастет цена на бензин и дизтопливо. Удобный и загадочный штамп с "теневым флотом" подхватили мировые СМИ и он оброс ложными деталями.

В частности, что "теневой флот" никто не видит, потому что якобы эти суда отключают передатчики АIS. Это ложь. Они действительно проводят манипуляции с передатчиками АIS, но в любых международных проливах, в частности Босфор, Суэцкий канал, а также Каттегат, Скагеррак, Большой и Малый Бельт, которые соединяют Балтийское море с Атлантическим океаном, в проливе Ла-Манш никто не пропустит ни одно судно с выключенным передатчиком АIS. Поэтому все их прекрасно видят.

Нормы международного права нуждаются в изменениях

Поэтому для меня не важны добрые жесты от руководства Великобритании, как и от США. Ведь вижу, как, например, ежемесячно 100 – 105 танкеров из Балтийского моря идут, как и шли. Они как возили российскую нефть, так и возят. Россия как получала за нее деньги, так и получает. Никакое уменьшение этого потока из-за санкций в отношении танкеров не наблюдается.

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Надо понимать, что сегодня продажа нефти является для России основным источником финансирования войны. Это самая большая доля иностранной валюты, которую Россия получает от Индии, Китая, Сингапура, Малайзии и африканских стран. За эту валюту Россия покупает все, что ей нужно – от микросхем до оптических приборов. Это такой себе Perpetuum mobile (вечный двигатель – 24 Канал) финансирования войны. Именно его надо остановить, иначе война не остановится никогда.

Для того чтобы ограничения были не имитацией, а действенным механизмом против России, перед нашими друзьями, союзниками и партнерами надо ставить вопрос о радикальном обновлении мировой санкционной политики.

Здесь необходимо исходить из того, что международное морское право, свободная торговля, свобода транзита – это все понятия из мирного времени. На период войны в Европе, которую Россия ведет против Украины, необходимо частично остановить отдельные нормы морского права и международного права в целом. Сейчас необходим жестокий реализм.

Как остановить экспорт российской нефти

Что нужно сделать, чтобы остановить морскую нефть? Запретить России пользование проливами.

Этот вопрос неоднократно ставился, в том числе и месяц назад, когда президент Украины встречался в Рейкьявике с руководством правительства Дании. В резолюции того саммита отмечалось, что надо не позволить "теневому флоту" России возить нефть, потому что за средства, вырученные с ее продажи, Россия финансирует войну в Украине. И это правда. А что дальше? Заявление, что будут действовать с соблюдением норм международного морского права? Но это не работает.

Как выглядит, например, поток российской морской сырой нефти?

Примерно 60% идет из российских портов на Балтийском море, а это примерно 10 – 12 миллионов тонн в месяц;

20% такой нефти идет из портов Черного моря;

еще 20% – из портов Дальнего Востока и Севера.

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Исходя из этой статистики, именно в Балтийском море надо принимать меры для прекращения этого потока. Есть надежда, что с этим можно что-то сделать, поскольку это море, кроме России, контролируется странами ЕС или НАТО, которые являются нашими друзьями, а пролив Ла-Манш контролируется Великобританией и Францией.

Ну, боитесь вы сразу перекрыть все? Так есть около 30% танкеров, которые внесены в "черные списки" международных меморандумов портового контроля. Скажите, что вы запрещаете тем танкерам пользоваться проливом для предотвращения аварий. Тогда они вынуждены будут обходить Великобританию, что займет немало дополнительных дней, а транзит для России будет дороже.

Надо больше креатива и все получится. Я уверен, что так и будет. Но вопрос – когда.

А пока танкеры с кровавой нефтью идут и зарабатывают кровавые доллары, рупии и юани.