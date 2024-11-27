Как россияне реагируют на любые миротворческие усилия

Директор российской службы внешней разведки и член Совета безопасности России подчеркнул, что для такого мира нужно, чтобы участники конфликта избавились от его первопричины. Об этом заявил Виталий Портников, информирует 24 Канал.

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В Москве об этой первопричине никогда не говорят. И как можно понять из условий, которые мы слышали от Владимира Путина, говорится о существовании Украины как суверенного и независимого государства. Кремль рассматривает нашу страну или как так называемую территорию исторической России, или как государство-сателлит по образцу Беларуси. Именно такую Украину Россия хочет получить по итогам войны.

Нарышкин напомнил, что одним из условий прекращения военных действий должно быть присоединение к России Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей Украины и Крыма в их административных границах.

Можно считать, что слова Нарышкина являются ответом на любые миротворческие усилия новой Администрации США. Нарышкин расценивает само желание любых переговоров с Кремлем исключительно как понимание Запада того, что он терпит поражение на поле боя. Призывы к переговорам в Москве воспринимают не как признак договориться и закончить войну, а как признак слабости. А если хижах чувствует слабость – он считает, что должен добить врага, а не договариваться с ним.

Путин не собирается менять свое мнение

За несколько месяцев до инаугурации новоизбранного президента США формируется позиция Кремля относительно переговоров с Украиной и Западом. Желание Дональда Трампа закончить российско-украинскую войну в Москве воспринимают как признак слабости со стороны новой администрации США и возможность продиктовать свои условия.

Главным из этих требований является фактически ликвидация суверенной украинской государственности, ради чего Путин и начал эту несправедливую и кровавую войну. Надо внимательно следить за заявлениями российских чиновников и помнить, что они выступают с определенными декларациями не только для того, чтобы поднять планку на переговорах или запутать участников, а потому, что они искренне верят, что им удастся воплотить свои желания.

Любые попытки разговаривать с российским руководством лишь усиливают его уверенность в том, что результат будет именно такой, на который они рассчитывают.

Это не первая демонстрация такого абсолютного неуважения к позиции Запада со стороны россиян. Примерно такие же условия озвучил сам Путин, когда с ним впервые за несколько лет разговаривал канцлер Германии Олаф Шольц. Представления Путина о возможности завершения войны не изменились с 2022 года. Путин не собирается их менять из-за избрания нового президента США. Он наоборот надеется, что новый президент США будет менять свое мнение в его, путинскую, сторону.

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Это касается не только Украины. Нарышкин в своем выступлении говорил не только о войне, он обвинял Запад в подрыве "Северных потоков", говорил, что западные спецслужбы готовятся к дестабилизации ситуации в Беларуси через выборы. Россия продолжает рассматривать себя как цель для дестабилизации со стороны Запада.

Такое мировосприятие исключает возможность любого конструктивного диалога и реального замораживания конфликта, на которое продолжают рассчитывать в ближайшем окружении Трампа.

Мы сейчас являемся свидетелями ситуации, которая сложилась в конфликте между российским и западным восприятием мира. Запад хочет закончить войну и предотвратить новые жертвы, а Кремль – продолжать войну, потому что он привык не учитывать жертвы среди собственных граждан и жертвы другой страны.

Возникает вопрос – какие инструменты будут у Трампа, чтобы убедить Путина в лживости такой человеконенавистнической позиции?