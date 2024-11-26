Было бы плохо, если бы началась Третья мировая война. Это обоснованный страх. Сопротивляясь России, украинцы делают все сценарии такой катастрофы менее вероятными. Об этом заявил Тимоти Снайдер, информирует 24 Канал.

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В масштабах нашего мира украинцы являются теми самыми пожарными. Они обеспечивают безопасность остальных из нас. Нет смысла обвинять их во вторжении России или мешать им выполнять свою работу. Это уже не страх, а саморазрушительная паника. Истерия делает Третью мировую войну более вероятной.

Предлагаю трезво рассмотрим три знакомых сценария Третьей мировой войны:

эскалация обычной войны в Европе;

эскалация обычной войны на Тихом океане;

распространение ядерного оружия.

Во всех трех случаях украинское сопротивление делает всех нас безопаснее. Украинцы сдерживают войну в Европе своим государством. Они сдерживают войну на Тихом океане, и они препятствуют распространению ядерного оружия. Эти сценарии Третьей мировой войны не реализовались потому, что украинцы рискуют.

Сценарий – Европа

Традиционным сценарием Третьей мировой войны с 1940-х годов был конфликт великих держав в Европе в результате вторжения из Москвы. Это вторжение произошло. Благодаря украинцам, эта война ограничилась одной страной, их собственной.

Россия без провокаций вторглась в Украину в 2014 году, а затем в значительно больших масштабах – в 2022 году. Несмотря на прогнозы почти всех, Украина противостояла полномасштабному вторжению России, тем самым удержав самую большую войну с 1945 года на своей территории.

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Это настолько грандиозное достижение, что мы склонны не замечать его. Это обходится украинцам невероятной ценой. Украина действительно зависит от поставок оружия со стороны своих союзников. Если мы прекратим их, из-за собственных страхов или по каким-то другим причинам, то Украина может проиграть, а война, скорее всего, расширится.

Сценарий –Тихий океан

В 21 веке основным сценарием Третьей мировой войны было вторжение Китая в Тайвань, которое вызывает ответ США. Этого вторжения не было и, скорее всего, не будет, пока Украина сопротивляется. Если украинцы сдерживают войну в Европе, то сдерживают войну на Тихом океане.

Пока Китай видит успешную коалицию и значительное сопротивление Украины, он вряд ли пойдет на рискованное наступление в Тихом океане.

Как продолжают нам доказывать лидеры Тайваня – победа Украины является лучшим способом предотвратить войну в Азии. Поскольку этот народ находится в прямой опасности, его твердый и последовательный запрос к американцам – вооружить Украину.

Сценарий – распространения ядерного оружия

Ядерная война становится гораздо более вероятной, когда больше стран имеют ядерное оружие. Украинское сопротивление этому препятствует. Россия шантажирует Украину ядерной войной с февраля 2022 года. Если бы украинцы поддались на этот ядерный шантаж и не устояли, то сейчас мир был бы покрыт ядерным оружием. Уроком было бы то, что каждая страна, которая его не имеет, должна его создать, чтобы противостоять таким угрозам, как Россия.

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Но Украина устояла. Если мы перестанем поддерживать Украину, мы не только убьем людей, которые обеспечивали нам безопасность, мы создадим мир, в котором распространяется ядерное оружие, а ядерная война – гораздо более вероятна.

Украинцы сдерживают риски в несовершенном мире, в котором мы должны жить. Риски реальные, но если их трезво оценить, без истерики, то мы видим, что поддержка Украины – лучший способ их сдержать.

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Истерия приводит к поклонению "Большому Сильному Человеку" и мечте о каком-то легком ответе. Люди, которые разгоняют истерию о Третьей мировой войне, склонны верить в "Великого Сильного Владимира Путина и Великого Сильного Дональда Трампа".

"Великий Сильный Путин" говорит о ядерной войне, поэтому надо паниковать и заставить украинцев сдаться. Путин непрерывно говорит о ядерной войне почти 3 года. Сами россияне не воспринимают это серьезно. (Одним из подтверждений этого является то, что ровно ноль россиян вернули своих детей из Лондона, Парижа и Нью-Йорка).

Кремль знает, что есть американские истерики, которые будут уязвимы к ядерной риторике, поэтому они продолжают пытаться. Но вера в "Великого Сильного Путина" делает его могущественным. А уступка ему делает Третью мировую войну более вероятной.

"Великий Сильный Трамп" распространил фантазию о том, что он может прекратить российско-украинскую войну через 24 часа после избрания. Как мы увидели, это была глупость. Трамп не имеет силы заставить россиян прекратить вторжение, а также не имеет силы заставить украинцев прекратить сопротивление.

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Россияне надеются маневром заставить Трампа прекратить поставки оружия Украине, что облегчит им войну, хотя и не прекратит ее. Для этого они пытаются устроить американскую истерику относительно Третьей мировой войны. Если Трамп прекратит поставки оружия в Украину, это сделает украинское поражение более вероятным, что, в свою очередь, сделает Третью мировую войну более вероятной.

Российско-украинская война – это не телешоу или подкаст. Ее нельзя закончить притворной маскулинностью или настоящей истерикой. Ее невозможно закончить, слушая пропаганду тех, кто ее начал, или обещания о волшебном мире. Одна сторона выигрывает, а другая проигрывает.

Украинцы взяли титанически тяжелую ситуацию и максимально облегчили ее для нас. Сопротивляясь, они всячески улучшали нашу национальную безопасность. Цена, которую они заплатили на поле боя, в соотношении с человеческими жертвами, была примерно такой же, как цена американцев в обеих мировых войнах вместе взятых. Кроме того, к этим жизням, потерянным на поле боя, следует добавить десятки тысяч погибших гражданских лиц и миллионы беженцев от российской оккупации. Мы должны это ценить.

Именно потому, что украинцы облегчили нам задачу, мы можем воспринимать их жертву и их страдания как должное. Украинское сопротивление создает мир, в котором мы можем слушать собственные страхи, а не обращать внимание на стратегические реалии. Их мужество дает нам возможность выбрать трусость. Но навязывать свою истерику смелым людям, которые обеспечивают нашу безопасность, – это самое опасное, что мы можем сделать.

Никто в здравом уме не хочет Третьей мировой войны. Поэтому не провоцируйте ее, бросая людей, которые ее сдерживают.