Третья мировая война имеет другой формат, чем предыдущие

Оценка Залужного самого факта начала Третьей мировой свидетельствует и о характере этой войны, о том, чем она может отличаться от Первой и Второй. Об этом заявил Виталий Портников, информирует 24 Канал.

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Первая и Вторая мировые войны происходили во время, когда у человечества еще не было ядерного оружия как оружия массового уничтожения.

При этом, эти войны привели к настоящему разрушению Европы – половина континента оказалась в руинах. Обе коалиции уничтожали жилые кварталы городов, не уклонялись от уничтожения большого количества населения и принудительного переселения. Однако о полном истреблении человечества речь не шла.

Вторая мировая война стала настоящей прививкой для Европы, США и стран бывшего СССР от широкомасштабных конфликтов. Теперь, когда действие этой прививки в России прекратилось, есть опасения применения ядерного оружия, которое приведет именно к истреблению человечества. Обмен стратегическими ядерными ударами практически не оставляет шансов спастись.

Поскольку противоречия между демократиями и диктатурами не позволяют отыскать каких-то эффективных компромиссов, а начать большую борьбу за сферу влияния просто страшно – Третья мировая война происходит именно в форме локальных конфликтов. Одним из них стала война России против Украины. Несмотря на вовлеченность в эту войну российских союзников КНДР, Ирана и Китая, Запад будет делать все возможное, чтобы война не перешла за границы Украины.

В первые годы войны даже пытались сдержать Украину от того, чтобы война не перешла на территорию России. Только сейчас западные правительства согласились с тем, что войну надо перенести и на территорию государства-агрессора.

Однако после этого Кремль сделал вывод не закончить войну, а повысить эскалацию. Россия действительно относится к войне в Украине как к Третьей мировой и считает, что победа на одном из театров боевых действий может значительно изменить расклад сил в мире, по крайней мере превратить Россию в политического и силового гегемона Европы.

Удастся ли Западу сохранить демократический мир

Российско-украинская война – это не один такой большой конфликт в современном мире. Есть еще конфликт на Ближнем Востоке. Мы можем видеть, по крайней мере на фоне выдачи Международным уголовным судом ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, а также экс-министра обороны Йоава Галанта, что сторонники одной стороны в российско-украинской войне становятся оппонентами другой стороны, которая подверглась агрессии. Говорится о рейде террористической организации "ХАМАС" против Израиля. Именно такие противоречия, когда симпатии к одним союзникам США не совпадают с симпатиями к другим, являются важной частью процессов, которые не позволяют создать устойчивую коалицию.

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Эта коалиция помогла бы победить зло, которое уверено в своей способности навязать новые правила игры цивилизованному миру и значительно уменьшить влияние США, как главной демократической державы мира.

Кроме российско-украинской войны, возникнет еще немало конфликтов. Залужный говорит, что у Запада есть шанс остановить Третью мировую войну именно на российско-украинском треке. Однако, как по мне, Запад вряд ли согласится с таким мнением. Поскольку это требует от него риска, который может привести к использованию ядерного оружия между ядерными державами. Это, в свою очередь, приведет к обмену ядерными ударами и начнет Третью мировую войну в классическом варианте, но с возможностью полного уничтожения человечества.

Попытки удержать конфликты в их локальных рамках будут главной задачей внешней политики западных стран. Однако удастся ли сохранить демократический мир – открытый вопрос.