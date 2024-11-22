Разработка ракеты началась 10 лет назад

По словам российского президента Владимира Путина, атака произошла из комплекса "Орешник", в то же время по данным ГУР Украины, это был ракетный комплекс "Кедр". Могут ли атаки названным Путиным "Арешником" повлиять на войну в Украине, – читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

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Разработки мобильного ракетного комплекса средней дальности стартовали примерно 10 лет назад, когда Россия начала системно нарушать Договор о ракетах средней дальности в Европе. Этот документ подписывали еще Рональд Рейган и Михаил Горбачев в 1987 году, а Россия подписала его еще раз в 1992 году. Согласно договору, стороны обязались не разрабатывать и не развертывать ракетные комплексы средней дальности.

В 2019 году президент США Дональд Трамп заявил, что Америка выходит из этого договора из-за системных нарушений россиян. После этого в 2020 году Путин объявил о создании мобильного ракетного комплекса средней дальности и даже назвал институты, которые занимаются разработкой, и главного конструктора.

Этот комплекс был взят на вооружение только 27 октября этого года, то есть меньше месяца назад. Ракета имеет боевую часть, которая разделяется на 6 отдельных блоков. Вес этих отдельных элементов относительно невысокий – где-то в районе 200 килограммов.

Однако на терминальном отрезке ракета имеет огромную скорость и из-за этого – высокую кинетическую энергию. То есть она не взрывается, но уничтожает очень серьезные преграды на своем пути – бетонные конструкции, дома и тому подобное.

Каждый отдельный блок ракеты имеет индивидуальное наведение. То есть, запуская одну ракету, можно поразить 6 точек. Однако точность поражения не высокая – около 50 метров. "Орешник" – не высокоточное оружие. На нем стоит лишь инерционная система наведения, без GPS. Все потому, что эта ракета предназначена для того, чтобы нести ядерные части, она не рассчитана на кассетные, осколочные или фугасные снаряды. А для ядерной боевой части 50 метров – это ничто.

Какое ПВО может сбить "Орешник"

Обычная система ПВО не способна сбить "Орешник". Комплекс Patriot создавался как обычный зенитно-ракетный комплекс с опцией оперативно сбивать тактические ракеты малой дальности. Поскольку речь идет о более мощных ракетах – средней дальности, – то с ними он не справится.

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ПВО, которое способно перехватить ракету средней дальности, есть у США:

это 8 систем THAAD , одна из которых развернута в Израиле и участвовала в отражении последнего ракетного удара Ирана;

, одна из которых развернута в Израиле и участвовала в отражении последнего ракетного удара Ирана; ракеты морского базирования – SM-3 , – которые тоже участвовали в отражении удара по Израилю;

, – которые тоже участвовали в отражении удара по Израилю; также возможно перехватывать с помощью зенитной ракеты SM-6 (стоимость одной – 40 миллионов долларов)

Есть еще израильская система ПВО, которая может перехватить ракету средней дальности, – "Щит Давида".

Вероятность того, что США предоставят нам эти комплексы, очень низкая, ведь они имеют самую высокую степень секретности, и нужно минимум полгода, чтобы обучить персонал. Даже в Израиле с этими системами ПВО работают только американские военные. В Украине такой сценарий невозможен, поскольку США всячески пытаются избегать прямого участия в российско-украинской войне.

Угроза ядерного сценария

"Орешник" поставлен на дежурство только в одном полку российских стратегических сил. Этих комплексов в России крайне мало. Приведу интересный пример – россияне начали формировать полк из истребителей 5-го поколения "Су-57", когда имели их всего 6 единиц. Скорее всего, сейчас у врага есть 2 – 3 пусковые установки "Орешник".

Сказать, что россияне готовятся к массированным ударам я не могу. Такие ракеты выпускаются по несколько штук в год, а их стоимость заоблачная – от 50 миллионов долларов. Это очень дорогое оружие, которое не сравнится в цене с "Кинжалом" или "Искандером". Поэтому массового применения быть не может.

Вряд ли мы можем говорить и о репетиции ядерного удара. Боевая часть каждого из блоков ракеты средней дальности имеет стандартную мощность – около 150 килотонн. Для сравнения – бомбы, которые сбросили на Хиросиму и Нагасаки, имели 20 килотонн. То есть представьте себе мощность, если у "Орешника" есть 6 блоков по 150 килотонн. Загрязнение от такого удара разнесется по всему миру. Сейчас Путин не пойдет на такое.

Такой сценарий возможен только в случае, если россияне совсем взбесятся, когда будет реальная угроза существованию путинского режима или угроза военного поражения России. Сейчас нет предпосылок для ядерного удара.

То количество ракет, которое мы получили от союзников, не позволит радикально изменить ход боевых действий или уничтожить российскую оборонную промышленность. Россияне не загнаны в угол, поэтому им нет смысла демонстрировать все свои возможности.

Главная цель удара

Удар по Днепру был для демонстрации, для распространения ИПСО. Путину удалось напугать людей. Он хотел показать, что имеет такое оружие, и что следующая атака может быть с ядерной частью. Но это не так. "Орешник" – это не чудо-оружие. Даже у межконтинентальных ракет боевая часть составляет 1200 килограммов, у "Искандера" – 450 килограммов. То есть по мощности это меньше чем 3 "Искандера", которых по нам выпустили уже сотни.

Да, мы не можем противодействовать подобным ракетам, но и россияне не могут делать массовые пуски. Много времени на производство этих ракет у россиян нет, ведь они хотят все завершить до прихода Дональда Трампа к власти. Именно Трамп делал решительные шаги против России – вышел из договора о ракетах средней дальности, предоставил Украине легкое противотанковое оружие, которое нам очень понадобилось в начале 2022 года.

Причин для паники нет, россиянам не удастся сломать нас ракетой средней дальности.