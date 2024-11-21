Разница, которая объясняет все

"Я капля в океане" в Украине означает: я лишь один обычный человек с ограниченными возможностями и ресурсами, но нас таких здесь миллион, и вместе мы можем практически все. Об этом заявил Валерий Пекарь, информирует 24 Канал.

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Я много раз видел, как этот подход срабатывал в чрезвычайно сложных ситуациях, для решения задач высокой сложности, требующих немалых, разнообразных и порой редких ресурсов.

"Я капля в океане" в России означает: я всего лишь один заурядный человек с ограниченными возможностями и ресурсами. И здесь точка. И это является оправданием того, что я не буду ничего делать, потому что все равно ничего сделать нельзя.

Эта разница в семантике одной конкретной фразы объясняет почти все. Нашу стойкость в войне. Нашу способность преодолевать сложные вызовы, одновременно держа нормальность вокруг себя. Нашу неспособность наладить государственное управление надлежащего качества. Отсутствие антивоенного движения в России. Ничтожность российской оппозиции. Слабость национально-освободительных движений в России. Безальтернативность диктатуры в России.

Трижды за последние 35 лет в эти мокрые и холодные осенние дни активное меньшинство украинского общества переводило страну на лучшую траекторию развития. Каждый раз это спасало страну и всех нас от сползания по худшей траектории.

Если мы сохраним эту нашу уникальную способность, все у нас будет хорошо. Если потеряем, то наоборот.