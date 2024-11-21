Різниця, яка пояснює усе

"Я крапля в океані" в Україні означає: я лише одна пересічна людина з обмеженими можливостями й ресурсами, але нас таких тут мільйон, і разом ми можемо практично все. Про це заявив Валерій Пекар, інформує 24 Канал.

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Я багато разів бачив, як цей підхід спрацьовував в надзвичайно складних ситуаціях, для вирішення завдань високої складності, що потребують чималих, різноманітних і часом рідкісних ресурсів.

"Я крапля в океані" в Росії означає: я лише одна пересічна людина з обмеженими можливостями й ресурсами. І тут крапка. І це є виправданням того, що я не буду нічого робити, бо все одно нічого зробити не можна.

Ця різниця у семантиці однієї конкретної фрази пояснює майже все. Нашу стійкість у війні. Нашу спроможність долати найскладніші виклики, водночас тримаючи нормальність навколо себе. Нашу неспроможність налагодити державне управління належної якості. Відсутність антивоєнного руху в Росії. Нікчемність російської опозиції. Слабкість національно-визвольних рухів у Росії. Безальтернативність диктатури в Росії.

Тричі за останні 35 років в ці мокрі й холодні осінні дні активна меншість українського суспільства переводила країну на кращу траєкторію розвитку. Щоразу це рятувало країну і всіх нас від сповзання по найгіршій траєкторії.

Якщо ми збережемо цю нашу унікальну спроможність, все в нас буде добре. Якщо втратимо, то навпаки.