В Кремле до сих пор звучат заявления о нежелании замораживать текущую линию фронта или создавать какие-то демилитаризованные зоны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

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Россия не хочет заканчивать войну

По данным ISW, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, отметил, что Кремль якобы готов к переговорам. Впрочем, он категорически отверг любое "замораживание" линии фронта или создание демилитаризованных зон.

По мнению российского чиновника, единственным способом достичь мира является "устранение" причин, которые "заставили" Россию начать войну. Аналитики считают, что подобная позиция может свидетельствовать о нежелании уступок или любых компромиссов.

Такая риторика свидетельствует о том, что Москва продолжает настаивать на бескомпромиссной капитуляции Украины. Кремль также неоднократно требовал контроля над всеми территориями четырех незаконно аннексированных областей, включая те, которые сейчас находятся под украинским контролем,

– говорится в отчете.

По аналитическим прогнозам, российское командование может планировать новое наступление на юго-восточную часть Днепропетровской области, которая не входит в незаконно оккупированных территорий, что может помочь врагу оккупировать Донецкую область.

Напомним, по обновленным данным аналитиков DeepState, враг оккупировал Новоселидовку и Петровку, а также продвинулся возле Новомлинска, Желтого, Пустынки, Пушкино, Раздольного, Разлива, Веселого Гая, Ровнополя, Сонцовки, в Кругляковке, Берестках и Курахово.