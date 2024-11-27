У Кремлі й досі лунають заяви про небажання заморожувати поточну лінію фронту чи створювати якісь демілітаризовані зони. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

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Росія не хоче закінчувати війну

За даними ISW, директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін, зазначив, що Кремль нібито готовий до переговорів. Втім, він категорично відкинув будь-яке "заморожування" лінії фронту чи створення демілітаризованих зон.

На думку російського посадовця, єдиним способом досягти миру є "усунення" причин, які "змусили" Росію почати війну. Аналітики вважають, що подібна позиція може свідчити про небажання поступок чи будь-яких компромісів.

Така риторика свідчить про те, що Москва продовжує наполягати на безкомпромісній капітуляції України. Кремль також неодноразово вимагав контролю над усіма територіями чотирьох незаконно анексованих областей, включно з тими, які наразі перебувають під українським контролем,

– йдеться у звіті.

За аналітичними прогнозами, російське командування може планувати новий наступ на південно-східну частину Дніпропетровської області, яка не входить до незаконно окупованих територій, що може допомогти ворогу окупувати Донеччину.

Нагадаємо, за оновленими даними аналітиків DeepState, ворог окупував Новоселидівку та Петрівку, а також просунувся біля Новомлинська, Жовтого, Пустинки, Пушкіного, Роздольного, Розливу, Веселого Гаю, Рівнополю, Сонцівки, у Кругляківці, Берестках та Кураховому.