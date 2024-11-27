Повідомляє 24 Канал із посиланням на DeepState. Також росіяни просунулися поблизу 12 населених пунктів.

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Де зафіксовано просування росіян на фронті

Аналітики оновили карту вночі 27 листопада. За їх даними, росіянам вдалося окупувати декілька населених пунктів в Донецькій області. Також є просування на Курахівському, Времівському, Торецькому та Покровському напрямках.

Ворог окупував Новоселидівку та Петрівку, а також просунувся біля Новомлинська, Жовтого, Пустинки, Пушкіного, Роздольного, Розливу, Веселого Гаю, Рівнополю, Сонцівки, у Кругляківці, Берестках та Кураховому,

– йдеться у повідомленні.

Росіяни окупували Новоселидівку: дивіться на карті

Ворог захопив Петрівку: дивіться на карті

Окупанти просуваються поблизу Новомлинська: дивіться на карті

Яка ситуація поблизу Жовтого: дивіться на карті

Ворог намагається захопити Пустинки: дивіться на карті

Росіяни просунулися біля Пушкіного: дивіться на карті

Яка ситуація поблизу Роздольного: дивіться на карті

Окупанти просунулися біля Розливу: дивіться на карті

Ворог мав успіх поблизу Веселого Гаю: дивіться на карті

Що відбувається біля Рівнополя: дивіться на карті

Зафіксовано просування ворога біля Сонцівки: дивіться на карті

Ворог мав успіх поблизу Круглявки: дивіться на карті

Росіяни просунулися біля Берестка: дивіться на карті

Окупанти мали успіх неподалік Курахового: дивіться на карті