Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії вже 1008 день. Про головні події цієї доби – читайте в тексті 24 Каналу.
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У Києві падіння уламків після атаки "Шахедів"
Київська міська військова адміністрація повідомила про перші відомі наслідки атаки: зафіксовано падіння уламків в Дніпровському районі. Попередньо відомо про пошкодження об'єкта нежитлової інфраструктури.
Спершу мовилося про одну постраждалу людину. Та за кілька хвилин міський голова Києва Віталій Кличко уточнив, що є 2 постраждалих, одного госпіталізували – у Дніпровському районі з будинку на воді. Будинок пошкоджений, екстрені служби працюють на місці.
Росіяни окупували Новоселидівку та Петрівку
За даними аналітиків DeepState, росіянам вдалося окупувати декілька населених пунктів в Донецькій області. Також є просування на Курахівському, Времівському, Торецькому та Покровському напрямках.
Ворог окупував Новоселидівку та Петрівку, а також просунувся біля Новомлинська, Жовтого, Пустинки, Пушкіного, Роздольного, Розливу, Веселого Гаю, Рівнополю, Сонцівки, у Кругляківці, Берестках та Кураховому,
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Росіяни атакували столицю дронами
В КМВА повідомили, що по ворожих дронах працює ППО.
В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги,
– йдеться у повідомленні.