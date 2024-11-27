Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії вже 1008 день. Про головні події цієї доби – читайте в тексті 24 Каналу.

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04:36, 27 листопада

У Києві падіння уламків після атаки "Шахедів"

Київська міська військова адміністрація повідомила про перші відомі наслідки атаки: зафіксовано падіння уламків в Дніпровському районі. Попередньо відомо про пошкодження об'єкта нежитлової інфраструктури.

Спершу мовилося про одну постраждалу людину. Та за кілька хвилин міський голова Києва Віталій Кличко уточнив, що є 2 постраждалих, одного госпіталізували – у Дніпровському районі з будинку на воді. Будинок пошкоджений, екстрені служби працюють на місці.

02:20, 27 листопада

Росіяни окупували Новоселидівку та Петрівку

За даними аналітиків DeepState, росіянам вдалося окупувати декілька населених пунктів в Донецькій області. Також є просування на Курахівському, Времівському, Торецькому та Покровському напрямках.

Ворог окупував Новоселидівку та Петрівку, а також просунувся біля Новомлинська, Жовтого, Пустинки, Пушкіного, Роздольного, Розливу, Веселого Гаю, Рівнополю, Сонцівки, у Кругляківці, Берестках та Кураховому,
– йдеться у повідомленні.

01:50, 27 листопада

Росіяни атакували столицю дронами

В КМВА повідомили, що по ворожих дронах працює ППО.

В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги,
– йдеться у повідомленні.