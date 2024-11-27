Украина противостоит полномасштабной агрессии России уже 1008 день. О главных событиях этих суток – читайте в тексте 24 Канала.

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04:36, 27 ноября

В Киеве падение обломков после атаки "Шахедов"

Киевская городская военная администрация сообщила о первых известных последствиях атаки: зафиксировано падение обломков в Днепровском районе. Предварительно известно о повреждении объекта нежилой инфраструктуры.

Сначала говорилось об одном пострадавшем человеке. Но через несколько минут городской голова Киева Виталий Кличко уточнил, что есть 2 пострадавших, одного госпитализировали – в Днепровском районе из дома на воде. Дом поврежден, экстренные службы работают на месте.

02:20, 27 ноября

Россияне оккупировали Новоселидовку и Петровку

По данным аналитиков DeepState, россиянам удалось оккупировать несколько населенных пунктов в Донецкой области. Также есть продвижение на Кураховском, Времовском, Торецком и Покровском направлениях.

Враг оккупировал Новоселидовку и Петровку, а также продвинулся возле Новомлинска, Желтого, Пустынки, Пушкино, Раздольного, Разлива, Веселого Гая, Ровнополя, Сонцовки, в Кругляковке, Берестках и Курахово,
– говорится в сообщении.

01:50, 27 ноября

Россияне атаковали столицу дронами

В КГВА сообщили, что по вражеским дронам работает ПВО.

В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги,
– говорится в сообщении.