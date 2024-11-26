07:01, 26 ноября

Россия продолжает наносить удары по мирным украинским городам, которые никогда не представляли для не угрозы. В частности, она ударила по Тернополю.

Городской голова Тернополя Сергей Надал рассказал, что троллейбусы в Тернополе временно не будут курсировать. На замену будут автобусы. В частности, вместо троллейбуса №11 будут работать крупногабаритные автобусы, на другие маршруты выедет максимальное количество транспорта.

Также "Тернопольводоканал" постепенно восстанавливает централизованное водоснабжение. Большинство котельных города функционируют, при необходимости их работа также будет поддерживаться генераторами.

По его словам, школы и детские сады будут работать в обычном режиме. Те, у которых нет централизованно электроснабжения, будут работать с генераторов.