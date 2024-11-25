Санкции от Великобритании

Около 30 кораблей российского теневого флота попали под санкции за сегодня, передает 24 Канал со ссылкой на Европейскую правду.

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Поскольку половина судов, против которых сегодня введены санкции, только за последний год перевезли нефти и нефтепродуктов, таких как бензин, на сумму более 4,3 миллиарда долларов, это самый большой пакет санкций Великобритании в своем роде,

– написали в британском правительстве.

Это должно еще больше ограничить возможности Кремля финансировать войну в Украине, а также увеличит общее количество нефтяных танкеров, попавших под санкции Великобритании. Теперь их 73, что больше, чем у любой другой страны.

О санкциях объявили, когда министр иностранных дел Дэвид Лемми был на встрече министров иностранных дел G7 в Италии. Это должно было подтолкнуть союзников к усилению давления на Россию.

Российские нефтяные доходы подпитывают огонь войны и разрушений в Украине. Я буду работать с нашими партнерами по G7 и не только, чтобы оказать неустанное давление на Кремль, прервать поток денег в его военную казну, подорвать его военную машину и ограничить его злонамеренное поведение во всем мире,

– сказал Лемми.

Санкции Великобритании доказывают свою эффективность, что приводит к усилению зависимости России от таких стран, как Северная Корея и Иран, в вопросе военных поставок. Сообщается, что Россия даже вынуждена разворачивать северокорейские войска, чтобы поддержать свои усилия по незаконному вторжению.