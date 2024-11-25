Санкції від Великої Британії

Близько 30 кораблів російського тіньового флоту потрапили під санкції за сьогодні, передає 24 Канал з посиланням на Європейську правду.

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Оскільки половина суден, проти яких сьогодні запроваджено санкції, лише за останній рік перевезли нафти і нафтопродуктів, таких як бензин, на суму понад 4,3 мільярда доларів, це найбільший пакет санкцій Великої Британії у своєму роді,

– написали у британському уряді.

Це має ще більше обмежити можливості Кремля фінансувати війну в Україні, а також збільшить загальну кількість нафтових танкерів, що потрапили під санкції Великої Британії. Тепер їх 73, що більше, ніж у будь-якої іншої країни.

Про санкції оголосили, коли міністр закордонних справ Девід Леммі був на зустрічі міністрів закордонних справ G7 в Італії. Це мало підштовхнути союзників до посилення тиску на Росію.

Російські нафтові доходи підживлюють вогонь війни і руйнувань в Україні. Я працюватиму з нашими партнерами по G7 і не тільки, щоб чинити невпинний тиск на Кремль, перервати потік грошей до його військової скарбниці, підірвати його військову машину і обмежити його зловмисну поведінку в усьому світі,

– сказав Леммі.

Санкції Великої Британії доводять свою ефективність, що призводить до посилення залежності Росії від таких країн, як Північна Корея та Іран, у питанні військових поставок. Повідомляється, що Росія навіть змушена розгортати північнокорейські війська, щоб підтримати свої зусилля з незаконного вторгнення.