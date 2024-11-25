Коли можуть скасувати відключення світла

В Україні до кінця цього тижня можуть скасувати графіки відключення електроенергії, за умови, якщо не відбудуться масштабні обстріли, повідомляє 24 Канал з посиланням на енергетичного експерта, голову Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслава Ігнатьєва.

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За його словами, на скасування обмежень впливатимуть погодні умови, завершення аварійних робіт та відсутність нових масштабних атак Росії на енергосистему України.

Станіслав Ігнатьєв Голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Очікується, якщо не будуть масштабних обстрілів, то до кінця цього тижня ми завершимо певні аварійні роботи. І якщо не буде сильних морозів, а за прогнозами їх не буде, цей потужний антициклон, який зараз надійшов до України з Сибіру, більш швидко пройде. Потім знову засніжить, але не буде суттєвих відʼємних температур. Це нам дозволить не застосовувати графіки вже на кінець цього тижня.

Нагадаємо, тимчасові обмеження в енергетичній сфері були введені через пошкодження енергооб'єктів під час масованої атаки 17 листопада, коли ворог здійснив ракетні та дронові удари.