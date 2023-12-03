Цю заяву міністра оборони США прокоментував 24 Каналу керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. Він зауважив, що Остін залишається доволі послідовним щодо підтримки України.

До теми У США продовжують говорити про Україну, – політичний діяч з Вісконсину про настрої в країні

"Його публічні заяви завжди чіткі, однозначні й не мають подвійних трактувань. "Україна отримуватиме допомогу стільки, скільки треба", – сказав Клочок.

Водночас варто зазначити, що проблеми щодо готовності надавати достатню кількість допомоги є не лише в США, але і в Європейському Союзі.

Нині Європа виявилася вкрай неготовою до війни Росії проти України. Сполучені Штати Америки також мають низку проблем щодо цього. Однак, там їх намагаються розв'язувати швидше.

Так сталося, що військові аналітики не повністю спрогнозували ризики повномасштабної війни Росії проти України. Тим часом український контрнаступ ослабив Росію. Вона не може захопити Україну.

Ллойд Остін говорить, що "вона (допомога Україні – 24 Канал) була, є і залишатиметься",

– наголосив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Чи підтримують американці перемогу України у війні з Росією: дивіться відео

Внутрішня політика

Нині в українському інфопросторі чимало спекуляцій щодо того, що республіканці нібито не дадуть Україні допомогу.

Тим часом у Сполучених Штатах тривають дискусії щодо необхідності виділення більшої суми грошей на контроль кордону та зменшення мігрантів. Це політика республіканців. Натомість демократи не висувають обмежень щодо тих, хто хотів би жити в країні.

"Оця допомога – не про Україну і не про Ізраїль. А про внутрішнє політичне питання. Тому що у нас почали активно поширювати, зокрема, за допомогою росіян тезу про те, що "республіканці поховають Україну", – сказав Валерій Клочок.

Чи підтримують американці Україну

Тим часом Інститут Рейгана провів дослідження щодо настроїв американців у підтримці України. Так 59% американського народу підтримує подальшу військову допомогу українській державі.

Тим часом серед демократів цей показник 75%, а серед республіканців – 49%. Водночас 76% американців вважають важливою перемогу України у війні з Росією.

Питання допомоги Україні часто порівнюють із допомогою США Ізраїлю. Щодо цієї країни, то американці вважають, що треба допомагати порівну і Палестині, і Ізраїлю. Однак варто розуміти, що масштаби війни та допомоги Ізраїлю не порівняти з Україною.

Він вкотре говорить (Остін – 24 Канал), що "американці повинні розуміти, щоби їхні воїни не воювали й не гинули в Україні, – це так треба перекладати, – ми повинні надати Україні достатньо допомоги",

– зазначив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

На його думку, глава Пентагону дав дуже потужний сигнал європейцям. Адже вони повинні розуміти, що мають щодо цього працювати не менше, ніж США.

Військова підтримка України від США: новини