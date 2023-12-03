Міністр оборони США Ллойд Остін на брифінгу 2 грудня сказав, що Сполучені Штати працюють над тим, щоб посилити Україну. Генерал армії США також назвав основні причини, чому Україна важлива для США.

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Що сказав Остін про війну в Україні

Ллойд Остін заявив, що за час війни російська армія стала ослабленою. Зокрема, це трапилось, завдяки українським воїнам та допомозі.

"Передусім це завдяки неймовірно хоробрим українським військам. Але досягнення України також є результатом двопартійного керівництва США — і коаліції приблизно 50 країн, яку ми створили", – сказав Остін.

Очільник Пентагону додав, що:

Україна намагається захистити свій суверенітет та незалежність, тому підтримка зі сторони західних партнерів є справедливою;

Кремль веде несправедливу імперську агресивну війну, а Україна веде оборонну війну за національне виживання.

І ви можете відчути цю енергію на землі. І це дає Україні величезну стратегічну перевагу за праву справу,

– сказав американський генерал.

За його словами, є чотири основних причини, чому Україна так важлива для США:

війна Путіна є серйозною і прямою загрозою безпеці в Європі та за її межами;

агресія Росії є явним викликом нашим союзникам НАТО;

навмисна жорстокість Кремля є атакою на наші спільні цінності демократії та порядності;

війна Путіна – це лобовий напад на заснований на правилах міжнародний порядок.

За словами Остіна, саме результат цієї боротьби визначить глобальну безпеку на десятиліття уперед. Саме тому Штати не мають можливості відсидітися.

"Сполучені Штати прагнуть вільної та суверенної України, яка зможе захистити себе сьогодні та стримувати нову російську агресію в майбутньому. Це мета Байдена", – заявив Ллойд Остін.

За його словами, США разом із союзниками допомагають Києву ставати сильнішим, щоб протистояти будь-якій російській агресії в майбутньому.

"І тому ми працюємо разом з нашими союзниками та партнерами, щоб допомогти Україні створити майбутню силу, яка зможе відобразити ще більшу російську агресію найближчими роками", – переконаний Остін.

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