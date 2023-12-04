Об этом идет речь в актуальном отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

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Что известно

Российский диктатор Путин 1 декабря подписал указ об увеличении официальной численности российских вооруженных сил с 2,039 до 2,209 миллиона человек, а общей численности боевого состава – с 1,15 до 1,32 миллиона человек.

В сентябре 2022 года российское правительство объявило, что в вооруженные силы мобилизуют 300 тысяч человек в соответствии с указом Путина о частичной мобилизации. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 29 ноября заявил, что российские войска потеряли более 300 тысяч человек в Украине с начала полномасштабного вторжения.

Вербовка добровольцев, частичная мобилизация, а также российские потери в Украине, вероятно, объясняют чистый прирост военнослужащих на 170 тысяч человек в период с 25 августа 2022 года по 1 декабря 2023 года, – отмечают аналитики.

Таким образом, указ Путина от 1 декабря 2023 года вероятнее всего устанавливает 2,209 миллиона человек как новый официальный штат, а не означает значительное увеличение общей численности российской армии.

Потери русской армии