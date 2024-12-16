Похожий инцидент уже был в 2007 году, когда в море попало 1 500 тонн нефти. Об этом 24 Каналу рассказал биолог, председатель ОО "Зеленый лист" Владислав Балинский, добавив, что в результате прошлой трагедии погибли десятки тысяч птиц, но россияне не сделали выводов и катастрофа снова повторилась.

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Какие убытки от аварии

Из-за масляных пятен перья птиц теряют свои свойства и уже не задерживают тепло. Соответственно птицы погибают от гипотермии. Морские и пресноводные организмы, которые живут в водной среде, также пострадают. Пленка, которая образуется на поверхности, прекращает доступ кислорода, поэтому все без исключения гидробионты – погибают.

Если говорить о 2007 году, то специалисты сходились во мнении, что России занижает убытки минимум в 10 раз. Тогда расчет шел на миллиарды долларов.

Сейчас убытки могут составлять десятки миллиардов долларов. Очевидно, что российская сторона не будет помогать природе восстанавливаться. Если мы говорим о мазуте, который есть на дне, то увидеть его, зафиксировать – практически невозможно,

– рассказал Владислав Балинский.

Катастрофические последствия для природы

Фауна на дне моря также погибает, фактически образуется пустыня. К тому же масляные пятна могут перемещаться, и никто не знает, где они остановятся. Они могут всплывать, мигрировать по течению, а береговое течение направлено в нашу сторону и в сторону Румынии, Болгарии.

Сейчас был мощный ветер в восточном направления, в сторону Анапы, Грузии, но куда дойдет это пятно, пока затонет, – никто не знает. Затем оно может курсировать по течению – это очень огромные и долговременные последствия,

– объяснил биолог.

Очень важно вводить санкции, потому что это не первый экоцид, который совершили россияне. Более того, всем известно, что враг использует этот флот для поставки нефти в Европу через Балтию. Суда нужны для перегрузки сырой нефти на большие танкеры для смешивания.

Все это россияне делают незаконно, потому что морская конвенция запрещает перегружать нефть в море. Даже если не произойдет такой катастрофы, там все равно есть загрязнение, потому что во время перегрузки нефть постоянно проливается.

Надо требовать от международного сообщества санкций, чтобы Россия не могла пользоваться таким максимально "грязным" путем,

– подчеркнул Владислав Балинский.

Напомним, причиной аварии танкеров, которые перевозили по 4 тысячи тонн мазута, является халатность россиян. Они нарушили правила и вышли в море на старых речных судах, несмотря на предупреждение о серьезном шторме.

В Greenpeace назвали аварию одной из крупнейших техногенных катастроф. Разлив нефти будет чрезвычайно трудно локализовать, а береговую линию очистить. Вероятно, судна перевозили нефть именно для военных нужд оккупантов.