В ефірі телемарафону міністр оборони Рустем Умєров підкреслив, що Україна змогла досягти успіху у Чорному морі. І це попри те, що наша держава не має такого потужного флоту, передає 24 Канал.

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Зробив анонс на 2024 рік

Ми показали всьому світу, що ми можемо досягати успіху, попри те, що у нас немає такого потужного флоту. Ми вимусили Росію відійти від тимчасово окупованого Криму. Ці напрацювання, які ми готуємо на 2024 рік, дадуть нам дуже гарну спроможність для того, щоб вони відійшли назавжди з нашого Криму,

– наголосив Умєров.

Шлях до перемоги України лежить через Крим

На цьому наголошують оглядачі. Вони зауважили, Захід повинен розглянути сміливіші та креативніші варіанти підтримки нашої держави. За їхніми словами, необхідно, щоб партнери зосередили свої зусилля на наближенні України до перемоги.

Зокрема йдеться про присвячення уваги до півострова Крим. Генерал-лейтенант армії США у відставці Бен Годжес наголосив, що він – "вирішальна місцевість війни".

Оглядачі додали, що без звільнення Криму Україна ніколи не буде у безпеці. А все тому, що окупована територія – ключовий плацдарм і база постачання для операцій ворога на Півдні України. Відтак, нам необхідно позбавити Росію свободи діяти з півострова.

За словами оглядачів, політики зі США повинні визнати, що найкоротший і найпряміший шлях до перемоги нашої держави пролягає через півострів Крим. Тож, Україна має бути озброєна, навчена й оснащена з урахуванням кампанії за звільнення півострова. Адже оскільки вторгнення Росії почалося з захоплення Криму, то звільненням півострова це вторгнення і має завершитися.

Для цього пропонують три етапи. Перший передбачає ізоляцію півострова. Цьому посприяє знищення або виведення з ладу Керченського мосту. Другий етап – виведення з ладу військово-морських і військово-повітряних баз півострова, а третій – те ж виведення, але вже на території Росії. Для останнього Україна повинна мати своє далекобійне озброєння.