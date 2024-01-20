Очільник ГУР пообіцяв, що кількість таємних операцій у Криму побільшає та назвав ключову ціль українських спецпризначенців.
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Головне завдання ГУР в Криму
Буданов зазначив, що важливо тиснути на російські сили в Криму за допомогою повітряної кампанії, атак морських безпілотників і таємних операцій.
Він зауважив, що підрозділи ГУР неодноразово входили в Крим минулого року і пообіцяв, що у 2024 році надсилатиме на півострів більше спецпризначенців. Все для того, щоб порушити логістику Росії.
Зазначимо, що раніше операції у Криму анонсував і міністр оборони України Рустем Умєров. Він зауважив, що Україна вже змогла досягти успіху у Чорному морі. І це попри те, що наша держава не має такого потужного флоту.
Ці напрацювання, які ми готуємо на 2024 рік, дадуть нам дуже гарну спроможність для того, щоб вони відійшли назавжди з нашого Криму,
– сказав Умєров.
Цікаво, що 2024 рік лиш почався, а у Криму справді відбулося багато цікавого.
Останні великі операції в Криму
- Днями агенти "Атеш" під час розвідки суден у Севастополі виявили потоплений прикордонний сторожовий корабель проєкту 205П "Тарантул". Представники руху припустили, що корабель підбили декілька тижнів тому під час атаки морськими дронами на військові об'єкти окупантів.
- 6 січня стало відомо, що ЗСУ влучили у командний пункт окупантів на аеродромі "Сaки" у Новофедорівці та склади боєприпасів.
- 4 січня до атаки по аеродрому "Саки" Повітряні сили ЗСУ завдали удару по розміщенню російських підрозділів радіолокаційного спостереження та зв’язку. Під удар потрапила військова частина 03121 31-ї дивізії протиповітряної оборони біля Севастополя, де розташований 222-й вузол зв’язку ППО Чорноморського флоту Росії.
- Крім цього, був завданий удар по території військової частини, де розташована стаціонарна РЛС 5Н84А "Оборона-14" у Євпаторії.