Украинским пилотам удалось уничтожить командный пункт оккупационных войск. Где расположен российский военный аэродром – показывает 24 Канал.
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Атака на аэродром в Саках
Ночью 6 января Воздушные Силы нанесли ракетный удар по аэродрому в Саках. Известно, что в результате прилета был уничтожен командный пункт оккупационных войск. Российское минобороны же, уже классически, заявило, что сбило 4 ракеты.
Россияне разместили свои истребители на аэродроме в Саках / фото "Атеш"
В оккупированных Саках базируется 43-й истребительный авиационный полк. Он является основой авиационной группировки, поддерживающей российские войска на юге Украины. Там размещаются российские бомбардировщики Су-24 и истребители Су-30.
Где расположены Саки, куда прилетело ночью: смотрите на карте
Агенты "Атеш" регулярно разведывали ситуацию на этом военном аэродроме и сообщали об обстановке Вооруженным Силам.
Кроме самолетов на аэродроме размещены и другие объекты, которые должны быть уничтожены / фото "Атеш"
Взрывы в Крыму – регулярность
- Украинские защитники 4 января поразили командный пункт россиян вблизи временно оккупированного Севастополя в Крыму. Вероятно, там было несколько высокопоставленных офицеров или генералов российской армии. Также рядом с воинской частью расположены российские ПВО. Кроме этого был уничтожен склад боеприпасов.
- В тот же день воздушным силам тогда удалось поразили российские радиолокационные станции в Евпатории. Это было сделано Силами обороны благодаря агентам "Атеш", долгое время следившим за объектом.
- Кроме того, Наталья Гуменюк подчеркнула, что в результате работы ВСУ противовоздушная оборона Крыма. снова имеет дырочные обозначения. Поэтому оккупантам придется снова производить ремонт их сети.