Теперь даже вероятность малейшей угрозы заставляет россиян предпринимать серьезные меры безопасности. Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров рассказал 24 Каналу, как лихорадочно оккупанты пытаются противодействовать Силам обороны Украины в Крыму.
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Россияне панически пытаются защититься
Со 2 на 3 января и 4 января по Крыму нанесли ощутимые удары. Филигранную работу проделали, в частности, Воздушные силы ВСУ. Удары украинских военных были направлены на логистику, военную инфраструктуру и систему противовоздушной обороны полуострова.
В 2024 году Крым становится неким центром тяжести в ходе русско-украинской войны. Это свидетельствует о том, что освобождение Крыма и активные военные действия вокруг Крыма станут главной целью для ВСУ,
– отметил Рефат Чубаров.
Заметим, что во время атак оккупационные власти перекрывали движение на Крымском мосту, а также запускали дымовой занавес.
"После того, как произошло два подрыва на Керченском мосту (8 октября 2022 года и 17 июля 2023 года), они при любой даже мелкой угрозе сразу принимают меры. Мост и другие объекты на востоке Крыма берут под особую защиту ", – отметил Чубаров.
Речь идет об объектах, расположенных в Феодосии, в частности Феодосийский порт, где недавно уничтожили большой десантный корабль "Новочеркасск". Как только оккупанты фиксируют угрозу с воздуха, включают воздушную тревогу и используют задымление для "прикрытия" упомянутых объектов.
Последствия ударов по Крыму: что известно
- На Крымском полуострове 4 января было очень неспокойно. Россияне заявили о "самой массированной атаке" за последнее время. Лишь в Севастополе прозвучало не менее 10 взрывов. Оккупанты впоследствии заявили, что вроде бы "сбили 40 БпЛА". Однако, в сказки вражеского минобороны верят неохотно, что доказывают последствия ударов.
- Да, стало известно об уничтожении командного пункта россиян возле Севастополя. Попадания были в военную базу на Юрахиной балке. Раньше там размещалось подразделение секретной защищенной связи с российским генштабом.
- Партизаны по движению "Атеш" 5 января провели доразведку возле воинской части связи вблизи Евпатории. Они выяснили, что там тоже поражен пункт управления, отвечавший за защищенный канал связи с Кремлем. Более того, с него осуществляли координирование ПВО всего полуострова. Вдобавок, успешная атака смогла также подавить российские системы ПВО.